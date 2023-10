Von René Hofmann

Was wird aus einer Idee, die den Nobelpreis gewinnt? Zumindest in einem Fall lässt sich das präzise beantworten: Der Frequenzkamm, für den der Münchner Forscher Theodor Hänsch 2005 mit der höchsten Physik-Ehrung ausgezeichnet wurde, hat dazu geführt, dass in der Bunsenstraße in Planegg eine Firma steht, die inzwischen knapp 200 Menschen beschäftigt und die daran arbeitet, demnächst eines ihrer Produkte zur Weltraumstation ISS zu schicken. "Wir sind ein Paradebeispiel dafür, wie sich eine Nobelpreis-Idee weiterentwickeln und kommerziell verwerten lässt", sagt Ronald Holzwarth, der Geschäftsführer von Menlo Systems und neben Hänsch und Michael Mei einer ihrer Gründer.