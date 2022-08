Von Katharina Haase

Es herrscht großer Trubel an diesem Morgen in der Ankunftshalle des Münchner Hauptbahnhofs. Reisende schieben sich mit ihren Koffern durch die Menschenmenge. Pendler schlängeln sich durch das Chaos, in der einen Hand das Handy, in der anderen einen Coffee-to-go. Das Stimmengewirr wird unterbrochen von einer Durchsage: Ein Zug hat Verspätung, Aufstöhnen der wartenden Menschenmenge am Gleis. Zwei junge Frauen, beide bekleidet mit Helene-Fischer-Fanshirts, unterhalten sich aufgeregt, während sie ihre glitzernden Rollkoffer in Richtung Rolltreppe schieben. Was sie sagen ist nicht zu hören, doch die Vorfreude auf ein paar schöne Tage in München steht ihnen ins Gesicht geschrieben.