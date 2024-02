Rund 1000 Lastwagen mit Equipment sind nach Las Vegas gerollt. Etwa genauso viele Privatflugzeuge werden erwartet. Und das alles wegen dem Super Bowl am 11. Februar als Mega-Event. Ein solches Spektakel wird die Matthew-Barney-Ausstellung nicht ganz werden, die voraussichtlich am 16. Oktober in München eröffnet wird. Aber auch da wird es um Football gehen. Und es bahnt sich ebenfalls Großes an. Denn bei der Kooperation der Pinakothek der Moderne mit dem Haus der Kulturinstitute sollen der neueste Film des US-Medienkünstlers mit Zeichnungen, Skulpturen der Abguss-Sammlung und Werken anderer Künstler zu einem Gesamtkunstwerk verschmelzen. Das war bei der Jahrespressekonferenz der Pinakothek der Moderne zu erfahren.