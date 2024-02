Nein, Taylor Swift besitzt keine Zeitmaschine. Wie in aller Welt will sie also am Samstagabend ein Konzert in Tokio geben - und am Sonntagnachmittag zu Beginn des Super Bowl in Las Vegas sein? Nun, das liegt an der Zeitverschiebung zwischen beiden Städten: 17 Stunden. Der Auftritt dürfte nach dreieinhalb Stunden um 21.30 Uhr Tokio-Zeit vorbei sein; Experten schätzen, dass ihr Privatjet Dassault Falcon 7X zwei Stunden später vom Haneda-Flughafen abheben kann, der 30 Minuten vom Tokio Dome entfernt gelegen ist. Nach maximal zwölf Stunden Flugzeit dürfte sie um 18 Uhr in Vegas landen - am Samstagabend Ortszeit. Swift könnte also noch die Sau rauslassen, das Spiel zwischen den Kansas City Chiefs (bei denen Swifts Partner Travis Kelce spielt) und den San Francisco 49ers beginnt um 15.30 Uhr am Sonntag.