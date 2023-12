Von Lisa Miethke

DER TAG IN MÜNCHEN

Wer kann sich München überhaupt noch leisten? Die Lage auf dem Mietmarkt ist dramatisch. Eine Datenauswertung der SZ zeigt, welche Wohnungen für welche Berufstätige überhaupt noch bezahlbar sind.

Strom und Heizung werden für viele teurer Höhere Netzentgelte und Mehrwertsteuern werden sich 2024 in den Abrechnungen der Energieversorger niederschlagen. Was sich für die Kunden der Stadtwerke ändert - und für wen es im neuen Jahr besonders kostspielig wird.

Etwas Aufmunterung im Alltag Einen Ausflug, ein Musikinstrument, ein E-Bike, um beweglicher zu sein, oder den Tanzsport weitermachen - viele Menschen können sich nicht leisten, was das Leben erleichtern, ihnen guttun würde. Sieben Herzenswünsche.

Wo man an Silvester böllern darf - und wo nicht Auch in diesem Jahr herrscht an bestimmten Orten in der Stadt ein Verbot von Pyrotechnik, innerhalb des Mittleren Rings sind die Regeln besonders strikt.

Eine der längsten Holzbrücken der Welt soll breiter werden Damit sich am Tierpark über der Isar Autos, Radfahrer und Fußgänger nicht ins Gehege kommen, plant die Stadt eine Erweiterung der preisgekrönten Konstruktion.

Neuhausen: Giftiges Gas breitet sich in Wohnung aus

Theresienstraße: Parkautomat mit Böller gesprengt

MÜNCHEN ERLESEN

UNSER KULTURTIPP

