Wird die Grippe in München unterschätzt? / Unbekannte fälschen CSU-Wahlplakate

Aktuell so gut wie täglich in Kontakt mit Grippepatienten: Allgemeinarzt Wolfgang Ritter praktiziert in Sendling.

Das Coronavirus ist in aller Munde, wohl aus gutem Grund: Ein neuentdecktes Virus gefährdet die Gesundheit der Infizierten und hat sich ziemlich schnell ausgebreitet. Covid-19, wie das Virus nun offiziell heißt, kann angsteinflößend wirken, zu Hamsterkäufen verleiten und führt mitunter dazu, dass Chinesen und Menschen, die dafür gehalten werden, rassistische Anfeindungen durchleben. Während die ersten Corona-Patienten in Bayern aus der Behandlung entlassen werden und auch in China die Neuinfektionen zurückgehen, breitet sich - größtenteils unbeachtet - die Grippewelle in Bayern aus.

In der ersten Februarwoche verzeichnete das Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL) 1500 Neuinfektionen mit der Influenza in München. Die Stadtverwaltung sprach bereits Ende Januar ein Beschäftigungsverbot für Schwangere aus, die in der Kinderbetreuung arbeiten. Seit Beginn der Grippewelle im vergangenen Herbst wurden bundesweit 130 Todesfälle mit Influenzavirusinfektion notiert. Aufmerksamkeit hat die Grippe allerdings nicht viel bekommen - zumindest im Vergleich zum Coronavirus.

"Das Coronavirus wird medial sehr stark begleitet, die Patienten sind deshalb verunsichert, dabei ist die jährliche Influenza deutlich gefährlicher und für das Leben bedrohlicher" sagt Wolfgang Ritter, Facharzt für Allgemeinmedizin, meiner Kollegin Ekaterina Kel, die sich mit der Grippewelle in München beschäftigt hat. Ritter warnt davor, die Risiken der Grippe zu unterschätzen. Aber in Panik verfallen - das sollte man auch nicht. Die Grippe ist meist nur dann gefährlich, wenn man ein eh schon schwaches Immunsystem hat. Einen Rat für Infizierte gibt er auch noch: Lieber etwas länger zuhause bleiben und Kollegen nicht anstecken.

DER TAG IN MÜNCHEN

Ein Einzelgänger ohne Wirkung Der rechtsradikale Karl Richter will erneut in den Stadtrat. Seine Gesinnung stellt er demonstrativ zur Schau. Das NS-Dokumentationszentrum etwa will er abreißen lassen.

Unbekannte fälschen CSU-Wahlplakate Seit Dienstag überkleben Unbekannte Wahlplakate der CSU mit täuschend echten Fälschungen. Nur wer genau hinsieht, merkt den Unterschied.

Wie sich der Alltag in der Coronavirus-Isolation anfühlt Wann darf ich endlich heim? Das fragen sich die Infizierten im Schwabinger Klinikum. Es wurde in den vergangenen Wochen quasi zum deutschen Zentrum der Coronavirus-Medizin.

Den Anwohnern stinkt der Schlachthof Bisher konnte das Referat für Gesundheit und Umwelt nichts gegen den Gestank im Schlachthof-Viertel ausrichten. Nun drohen Anwohner der Stadt mit Schadenersatzansprüchen.

MÜNCHEN ERLESEN

