Von Katharina Federl

So sind die Aussichten für den neuen Gasteig Der Stadtrat soll am Mittwoch ein neuartiges Partnering-Modell absegnen, um die Generalsanierung für bis zu 750 Millionen Euro möglich zu machen. Bereits fünf Bauunternehmen in Europa haben Interesse signalisiert. Die gute Nachricht: Auch an der Akustik wird geschraubt. (SZ Plus)

Der Mann als Vieh Der Rammstein-Sänger will bei seiner Solo-Tour nicht der nette Onkel sein, sondern unartig - und immer ein bisschen eklig. Trotzdem oder deswegen: Viele der 6000 Getreuen in der Zenith-Halle verehren Till Lindemann. Eine Kritik. (SZ Plus)

Ein Hund auf 36 Münchner Die Zahl der Vierbeiner in der Stadt steigt, aber auch die der menschlichen Bewohner. Das Statistische Jahrbuch 2022 zeigt zudem deutlich, wie das Leben nach den Corona-Krisenjahren wieder anläuft.

Wie München Pflegekräfte schnell in den Job bringen will Länger als ein Jahr dauert es oft, bis Ausbildungen aus anderen Ländern anerkannt sind. Das deutschlandweit einzige Anpassungszentrum soll bald alle Maßnahmen koordinieren - und den Sprung auf den Arbeitsmarkt beschleunigen.

Wenn er einlädt, kommen die Reichen und Mächtigen Söder, Wüst, Silbereisen: Beim Benefiz-Weihnachtsessen von Anwalt Stavros Kostantinidis drängeln sich Ministerpräsidenten, Promis und Wirtschaftsgrößen. Mal wieder. Wie schafft der Mann das? (SZ Plus)

Öffentlicher Nahverkehr: München hat nun Züge aus zweiter Hand

Skulptur "Discobolus": Italien und die Glyptothek streiten um einen Diskuswerfer (SZ Plus)

Frauen-Nacht-Taxi: Mehr Geld für die sichere Heimfahrt

Kriminalität: 73-Jährige greift zwei Menschen in S-Bahn an und verletzt sie

Nymphenburger Schlosspark: Brunnen an Magdalenenklause restauriert

