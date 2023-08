Von Lisa Bögl

Das ist auf dem "Superbloom"-Festival am Wochenende geboten Das zweite "Superbloom" wird an diesem Wochenende wieder ein Pop-Spektakel mit Hippie-Charme. Der Besuch des großen Münchner Open-Airs im Olympiapark mit 50 000 Gästen sollte aber gut organisiert sein: Wer spielt wann und wo? Wie kommt man hin und hinein? Wie findet man dort den Partner fürs Leben?

Jennifer W. muss 14 Jahre in Haft Das hat das Oberlandesgericht München entschieden. Ein früheres Urteil hatte der Bundesgerichtshof aufgehoben, weil er keinen "minderschweren Fall" erkennen konnte.

"Letzte Generation" kündigt Verlängerung der Klimaproteste an Drei Aktivisten bleiben bis 12. September in Gewahrsam, 17 weitere könnten folgen. Als Reaktion will die Gruppierung ihre Blockaden in München verlängern. Der Polizeipräsident wendet sich mit einem Appell an sie. Zum Newsblog.

Isar-Pegel erreicht zweite Warnstufe - Stadt richtet Sperrungen ein Der Dauerregen lässt den Fluss über die Ufer treten, betroffen sind Wege und Stege. Wie das Wasserwirtschaftsamt die Hochwassergefahr bewertet.

Was bei der IAA zu erwarten ist 700 000 Gäste, auf Hochglanz polierte Karossen, ein Bundeskanzler und viele Minister, 4500 Polizistinnen und Polizisten, Protestgruppen aus allen Himmelsrichtungen und allerlei Störaktionen. Eine Vorschau auf die Internationale Automobil-Ausstellung in München.

Stadt gegen Eigentümer: Der endlose Streit um den Denkmalschutz am Englischen Garten (SZ Plus)

Münchner Bahnhofsviertel: Mann liegt mit schweren Kopfverletzungen im Hauseingang

Staatsschutzdelikt: Mann zeigt Hitlergruß und bedroht Passantin

Aubing: Wie ein Schützenverein jungen Nachwuchs gewinnt

