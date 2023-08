Die wichtigsten Antworten rund um die IAA, Ärger um verlorene Koffer am Flughafen und eine Richter-Panne, durch die drei Aktivisten wieder auf freien Fuß kommen. Was sonst passiert ist.

Von Katharina Federl

DER TAG IN MÜNCHEN

Die wichtigsten Antworten rund um die IAA Die Mobilitätsmesse findet zum zweiten Mal in München statt. Programm, Sperrungen, Service: Was Besucher und Anwohner wissen müssen.

Wenn der Koffer nicht mitfliegt Immer häufiger kommt es, vor allem bei Gewittern, zu Problemen mit der Gepäckabfertigung. Grund ist der hohe Personalmangel. Die Passagiere sind verärgert. (SZ Plus)

Polizei muss drei Klimaaktivisten nach Richter-Panne aus Gewahrsam entlassen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler solidarisieren sich mit der "Letzten Generation". Gegen die Werfer von Farbbällen auf den Landtag laufen Ermittlungen. Zum Newsblog.

Stadtwerke bekommen Chaos langsam in den Griff Hunderttausenden Haushalten wurden monatelang keine Energiekosten abgebucht. Inzwischen habe man 90 Prozent der Privatkunden über die neuen Abschläge informiert, teilen die SWM mit. Und bald sollen die Preise wieder fallen. (SZ Plus)

Reiter will Mietenstopp in städtischen Wohnungen verlängern Der Oberbürgermeister setzt damit das zentrale Thema seines Regierungskonzepts. Mieten und Wohnen seien die "wichtigste soziale Frage in dieser Stadt in den nächsten zehn, zwanzig Jahren".

Hochwasser: Isar-Pegel fällt unter Warnstufe

Altstadt: Taxifahrer rassistisch beleidigt und geschlagen

Landtagswahl in München: Panne bei 48 000 Wahlbenachrichtigungen

Verfolgungsjagd: Warnschüsse nach filmreifer Flucht über die Grenze

