Wer Sport in einem Verein macht, sucht nicht nur die körperliche Betätigung. Es ist auch die Gemeinschaft, die dabei wichtig ist. In den vergangenen Monaten mussten hunderttausende Münchner auf beides verzichten - die Corona-Pandemie machte ihnen einen Strich durch die Rechnung.

Jetzt geht es für die Vereine wieder bergauf, seit einigen Wochen erfreuen immer neue und immer weitreichende Lockerungen die Sportler. Und selbst Sportarten wie Judo, wo sich die Sportler sehr nahekommen und das Infektionsrisiko hoch ist, sind unter strengen Auflagen wieder in der Halle erlaubt.

Doch einige Vereine sprechen sich jetzt gegen die Vorschriften der Stadt aus, wann sie was und wie oft reinigen müssen, wenn sie städtische Schulsportanlagen benutzen. Die zusätzlichen Aufgaben und die Verantwortung entfalle am Ende auf die ehrenamtlichen Übungsleiter, sagen sie. Das könne nicht Sinn und Zweck sein. Die Verantwortlichen in der Verwaltung weisen die Kritik zurück.

Der Sport in Zeiten von Corona tritt also in eine neue Phase ein: in das Gerangel um die richtigen Regeln. Wenn sich da nicht wieder der gute alte Sportsgeist zeigt...

DER TAG IN MÜNCHEN

Auf Siegfried Mauser wartet das Gefängnis Einmal hat sich der ehemalige Leiter der Münchner Musikhochschule schon gedrückt, nun soll er seine Haftstrafe in Österreich antreten. Dort gibt es "ganz andere Möglichkeiten".

Ein Kunstwerk, das keine Zierde sein soll Dort, wo jahrelang der Prozess gegen den rechtsterroristischen NSU stattgefunden hat, erinnert nun ein Holzrelief an das Geschehene. Es lässt Platz für offene Fragen und Wunden.

U-Bahnlinien 3 und 6 wochenlang gesperrt Seit diesem Montag, 13. Juli, bedeutet das für 180 000 Fahrgäste täglich bis zu 20 Minuten längere Fahrtzeiten - zehn Wochen lang.

MÜNCHEN ERLESEN

