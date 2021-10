Kita-Kinder bleiben ungetestet / Wieder Leben in der Uni / Zwei Brände in einem Haus

Echte Menschen: In der Vorlesung von Christian Wilhelm sind wieder Studierende - nicht nur in Kacheln.

Von Philipp Crone

"es machen am Ende ja ohnehin nur fünf oder sechs mit", sagte ein Professor am Rande seiner Vorlesung vergangene Woche, ob sie nun über Video zuhören oder im Hörsaal. Es ging um die Frage, wie sehr sich nun das digitale Studieren vom analogen unterscheidet. Jetzt sitzen die Studierenden ja zum Teil wieder in Seminar- und Übungsräumen, in Laboren und Sälen, manche wieder, manche das allererste Mal. Und aus Sicht der Lehrenden ist der Unterschied gar nicht so groß. Natürlich bevorzugen es auch die Dozenten, wenn sie live performen dürfen. Da ist das Meinungsbild eindeutig. Aber die Vorbereitung, das Drumherum und eben das Mitmachen, da sehen einige keinen großen Unterschied.

Bei den Studierenden ist das aber ganz anders. Für manche beginnt nun das Studium erst richtig, obwohl sie ins dritte Semester starten. "Ein Studium ist nicht nur die Vermittlung von Wissen", zitierte ein Student einen seiner Professoren, "sondern auch die Vermittlung von Sozialkontakten". Das sagt er an einem Tisch neben zwei Kommilitonen, die sich jetzt lange nicht gesehen haben. Sie verfolgen eine Vorlesung online nebenbei und ratschen zwischendrin. An- und Entspannung, An- und Abschalten. Ernst und Quatsch. Studentenleben im besten Sinne.

Und das sieht man dann schon auch wieder in der Stadt. Die Cafés rund um die Fakultäten sind gut gefüllt, die Mensa läuft ohnehin über. Wer mit Studierenden und Lehrenden spricht und Vorlesungen besucht, der merkt: Alle, ob die Institute oder die Studierenden, suchen gerade noch nach der richtigen Mischung, wie sie nun die Lehre anbieten respektive annehmen sollen (zur Reportage).

DER TAG IN MÜNCHEN

Lieber keine Lollis: Kleine Kinder bleiben ungetestet Der Freistaat würde die Kosten übernehmen, doch Träger und Stadt lehnen Lolli-Tests in Münchner Kitas ab. Der logistische Aufwand sei zu groß - und die Inzidenz in der Altersgruppe ohnehin niedrig.

Wie BMW sein Stammwerk neu erfindet Zusammen mit renommierten Architekten entwickelt der Autobauer einen "Masterplan" (SZ Plus), weil in der Zentrale in Milbertshofen künftig nur noch E-Autos produziert werden sollen.

Klassenfahrt mit Risiko Die Kinder sollen endlich wieder Gemeinschaft erleben - doch einige Schulen in München zögern, ob sie Ferienheime, Skilager und andere Fahrten trotz Corona anbieten können. Sie fürchten das Infektionsrisiko und hohe Stornogebühren.

"Verschleiertes Pfandleihgeschäft": Und plötzlich ist das Auto weg Verpfänden und trotzdem weiterfahren: Was verlockend klingt, wurde für viele Kunden von Pfando zum Ärgernis, weil sie ihr Fahrzeug "versehentlich" verkauft hatten. Das Landgericht erklärt die Verträge nun für nichtig.

Zwei Brände in einem Haus - etwa 100 Feuerwehrleute im Einsatz Ein Auto fängt in der Tiefgarage eines Hochhauses Feuer. Zeitgleich brennt es in einem oberen Stockwerk des gleichen Gebäudes.

MÜNCHEN ERLESEN

KULTUR ERLEBEN

Restaurants in München | Bars in München | Frühstück und Brunch

Zu den Landkreisen: Bad Tölz-Wolfratshausen | Dachau | Ebersberg | Erding | Freising | Fürstenfeldbruck | München | Starnberg