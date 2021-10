In diesem Haus in Laim musste die Feuerwehr in der Nacht gleich zwei Brände löschen.

Bei zwei Bränden in München-Laim ist die Feuerwehr mit einem Großaufgebot im Einsatz gewesen. Am frühen Donnerstagmorgen fing ein Auto in der Tiefgarage eines Hochhauses Feuer, wie ein Sprecher der Feuerwehr mitteilte. Das Feuer griff auf einen weiteren Wagen über und zog ein drittes Fahrzeug in Mitleidenschaft. Die Tiefgarage ist massiv verraucht, mehrere Hochleistungs- und Großlüfter sind aufgestellt.

Bei der Ankunft in dem Hochhaus entdeckten die Einsatzkräfte den Angaben zufolge dann noch einen zweiten Brand im gleichen Haus: die Küche einer Wohnung im neuenten Stockwerk brannte. Bei dem Löscheinsatz waren mehr als 100 Einsatzkräfte der Berufs- und der freiwilligen Feuerwehr beteiligt. Verletzt wurde niemand. Die Ursache der Brände ist noch unklar. Die Schadenshöhe liegt laut Feuerwehr im oberen sechsstelligen Bereich .