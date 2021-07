Von Franz Kotteder

Das Platzl in München war früher mal nur deshalb so bekannt, weil dort das Hofbräuhaus steht. Inzwischen kennen viele das Platzl vor allem als Reich von König Alfons. Dort nämlich hat der Star- und Promikoch Alfons Schuhbeck nicht nur mit den Südtiroler Stuben und dem Orlando gleich zwei Restaurants, sondern auch noch eine Kochschule, eine Eisdiele, ein Schokoladengeschäft und einen sehr, sehr großen Gewürzladen.

Doch das Reich von König Alfons ist gefährdet. Wegen Corona und wegen "vollmundig angekündigter Staatshilfen", die dann ausblieben, so der Meisterkoch, musste er für seine Restaurants und für den Partyservice mittlerweile Insolvenz anmelden. Der Betrieb läuft trotzdem erst mal weiter. Schuhbeck hofft, mit Hilfe des Insolvenzverwalters wieder auf die Beine zu kommen und wagt einen Neustart. Ein umtriebiger Mensch ist er ja, kaum einer in der Branche ist so ein Stehaufmännchen, so ungeheuer fleißig und findig, wenn es darum geht, Dinge rund ums Kochen zu Geld zu machen.

Doch Schuhbeck hat auch einen ordentlichen Klotz am Bein. Vor zwei Jahren nämlich gab es eine Razzia der Steuerfahndung in seinen Geschäftsräumen am Platzl, das Ermittlungsverfahren steht kurz vor dem Abschluss. Angeblich geht es um den Vorwurf der Steuerhinterziehung und um eine Summe von mehr als zwei Millionen Euro. Das ist kein Pappenstiel, und da wirkt es ein bisschen seltsam, wenn Schuhbeck sich über mangelnde Staatshilfe beklagt. Was die Hintergründe sind, habe ich mir mit meinem Kollegen Klaus Ott einmal genauer angeschaut. Herausgekommen ist dabei nicht nur ein Profil für die Seite 4 , sondern auch ein ausführlicher Einblic k (SZPlus) in die vielfältigen Geschäfte des Königs vom Platzl.

München verhängt Bade- und Bootverbot auf der Isar Trübes Wasser, reißende Strömung, Treibholz - und ein Pegelstand von drei Metern: Für die Isar in München gilt die Hochwassermeldestufe 2, im gesamten Stadtgebiet sollte man sich besser fernhalten.

Vor Gericht in München: Schlafplatz gesucht, im Schmuckladen gelandet Klauen wollte er nichts, beteuert ein Einbrecher. Er sei einem Geist in das Juweliergeschäft gefolgt, weil er kein Hotelzimmer gefunden hatte. Den Richter beeindruckt das aber kaum.

Olympiapark: Erste Hürde zum Weltkulturerbe genommen Der Olympiapark soll auf die Liste des Weltkulturerbes kommen. Bis die Unesco den Plan absegnet, ist aber Ausdauer nötig.

Bis zu 300 Tauben werden pro Jahr abgeschossen Zwar sind auch die Stadttauben gesetzlich geschützt, doch in Ausnahmefällen erteilt das KVR eine Abschussgenehmigung - vor allem, wenn Gefahr für die Gesundheit besteht.

