Massive Beeinträchtigungen im öffentlichen Nahverkehr: In München streiken seit dem Morgen die Fahrer von U-Bahnen, Trams und Bussen. U- und Trambahnen fahren derzeit gar keine, Busse nur vereinzelt, wie die Münchner Verkehrsgesellschaft (MVG) am Morgen mitteilte. Wie sich das weiterentwickelt, ist noch unklar, die MVG rechnet aber "mit erheblichen Einschränkungen" bis weit in den Abend hinein. Der Streik werde voraussichtlich bis 20 Uhr dauern, aber auch danach brauche es noch einige Zeit, bis wieder alle Verkehrsmittel im Takt unterwegs seien. Die S-Bahn ist vom Streik nicht betroffen.

Die Situation der einzelnen Verkehrsmittel im Überblick

U-Bahn: Laut MVG derzeit kein Betrieb. Womöglich wird er später auf einzelnen Linien aufgenommen. Das hängt davon ab, wie viele Fahrer trotz des Streikaufrufs der Gewerkschaft zur Arbeit erscheinen.

Tram: Hier fährt nur die Linie 19 im Moment (Pasing - Berg am Laim). Sie soll ab etwa 6.30 Uhr im 20-Minuten-Takt verkehren. Auf allen anderen Linien ist momentan Stillstand. Hier ist aber damit zu rechnen, dass manche Linien im Laufe des Tages in Betrieb genommen werden - so war es auch beim letzten großen Streik bei der MVG im September.

Bus: Nach Auskunft der MVG sind aktuell auf den meisten Metro-Bus-Linien, das sind die Busse mit den Nummern 50 bis 68, Fahrzeuge im 20-Minuten-Takt unterwegs. Auf vielen weiteren Linien gebe es ein eingeschränktes Angebot, keinen Betrieb hingegen auf den Linien 149, 151, 191 und 192. Die MVG hatte vergangene Woche angekündigt zu versuchen, bei den Bussen auf allen Linien zumindest einen 20-Minuten-Takt aufrechtzuerhalten.

Worum geht es in dem Streik?

Zwar gab es am Wochenende eine Einigung in der Tarifauseinandersetzung im öffentlichen Dienst. Da das aber mit dem Tarifstreit im Nahverkehr nichts zu tun hat, hat die Gewerkschaft Verdi an ihrem Aufruf zum Warnstreik für diesen Montag festgehalten - auch wenn die MVG-Geschäftsführung am Sonntag an sie appellierte, zu verhandeln statt zu streiken, und die Einigung im öffentlichen Dienst als Vorbild für einen Abschluss zu nehmen.

Bei der MVG gilt für die Fahrerinnen und Fahrer ein Haustarifvertrag, ein Teil von ihnen ist bei den Stadtwerken angestellt, der Muttergesellschaft der MVG; für sie gilt der (tendenziell bessere) bayernweite Tarifvertrag für den öffentlichen Nahverkehr. Da beide Verträge Ende Juni ausgelaufen sind, wird über sie derzeit neu verhandelt. Verdi fordert 4,8 Prozent mehr Lohn sowie höhere Schicht- und Wochenendzuschläge; auch soll die Arbeitszeit reduziert werden. Das ist die MVG nicht willens zu zahlen. Sie argumentiert: Wegen der hohen Einnahmeausfälle in der Corona-Krise gebe kaum Spielraum.

Schließlich ging es in den vergangenen Wochen noch um einen dritten Tarifvertrag, den es noch gar nicht gibt: Die Gewerkschaften möchten einen bundesweit gültigen Rahmentarifvertrag für den Nahverkehr abschließen. Die MVG hält dagegen: Alles, was Verdi dafür fordere, sei in Bayern und München bereits Standard.

Der Warnstreik an diesem Montag ist bereits der dritte bei der MVG binnen eines Monats: Am 29. September hatte Verdi zu einem ähnlichen Ausstand aufgerufen, am 9. Oktober nur die Busfahrer in München.

