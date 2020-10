Von Benedikt Peters, Potsdam

Millionen Beschäftigte im öffentlichen Dienst von Bund und Kommunen erhalten mehr Geld. Wie die Gewerkschaft Verdi am Sonntag mitteilte, habe man gemeinsam mit den Arbeitgebern eine Einigung erzielt. Dadurch steigen die Einkommen der Beschäftigten bis Ende 2022 stufenweise. Beschäftigte in der niedrigsten Entgeldstufe sollen insgesamt 4,5 Prozent mehr Geld bekommen. Beschäftigte in der höchsten Entgeltstufe sollen noch 3,2 Prozent mehr erhalten.

Die Beschäftigten in der Pflege, deren Löhne seit Ausbruch der Corona-Pandemie deutlich stärker in den Fokus gerückt sind, profitieren diesmal stärker als die übrigen Beschäftigten. Sie sollen 8,7 Prozent mehr Geld bekommen, Intensivkräfte sogar zehn Prozent. Die Einigung läuft bis zum 31. Dezember 2022.

Zusätzlich zu den Tarifsteigerungen soll es für alle Beschäftigten noch in diesem Jahr eine "Corona-Prämie" geben, teilten die Verhandler mit. Für die unteren Entgeltgruppen (1 bis 8) ist eine Einmalzahlung von 600 Euro vorgesehen, in der mittleren (9 bis 12) sind es 400 Euro. Beschäftigte in den höheren Lohngruppen (13-15) sollen eine Einmalzahlung von 300 Euro erhalten, Auszubildende zwischen bis zu 225 Euro.

"Das ist unter den derzeitigen Bedingungen ein respektabler Abschlsus, der für unterschiedliche Berufsgruppen, die im Fokus der Tarifrunde standen, maßgeschneidert ist", sagte Verdi-Chef Frank Werneke. "Besonders erfreulich ist, dass es uns gelungen ist, deutliche Verbesserungen für untere und mittlere Einkommensgruppen sowie für den Bereich Pflege und Gesundheit durchzusetzen".

Die Gewerkschaften - Verdi, der Deutsche Beamtenbund sowie die Gewerkschaft der Polizei und die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft - hatten zunächst eine Lohnerhöhung von 4,8 Prozent für die etwa 2,5 Millionen Beschäftigten gefordert, bei einer Laufzeit von zwölf Monaten. Zudem wollten sie eine Angleichung der Arbeitszeit in Ost- und Westdeutschland, 100 Euro mehr im Monat für Azubis und Praktikanten sowie gesondert Verbesserungen für Pflegekräfte erreichen.

Während der Tarifrunde war es wiederholt zu Warnstreiks gekommen. Mitarbeiter von Stadtverwaltungen, aber auch von Kitas und Krankenhäusern legten in vielen Städten in Deutschland die Arbeit nieder, um den Forderungen Nachdruck zu verleihen. Die Arbeitgeber hatten eine Lohnerhöhung in drei Stufen um insgesamt 3,5 Prozent angeboten, die Laufzeit sollte drei Jahre betragen. Für die Kommunen verhandelte Ulrich Mädge, Präsident der Vereinigung der Kommunalen Arbeitgeber (VKA), für den Bund Innenminister Horst Seehofer (CSU).

Geprägt wurde die Tarifrunde von der Corona-Pandemie. Die Gewerkschaften wurden kritisiert, weil sie hohe Lohnsteigerungen forderten, während die Wirtschaft in Deutschland während des Coronavirus schrumpft und er Staat mehr Schulden aufnehmen muss. Die Arbeitnehmervertreter verwiesen darauf, dass viele Beschäftigte im öffentlichen Dienst sehr wichtige Arbeit leisteten und die Pandemie dies noch einmal gezeigt habe. Das gelte etwa für Pflegekräfte, Müllwerker, Busfahrer und die Mitarbeiter von Gesundheitsämtern und Jobcentern. VKA-Präsident Mädge hingegen betonte, dass es durch die Rezession kaum Spielräume für Gehaltserhöhungen gebe.