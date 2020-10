Von Andreas Schubert

Die Gewerkschaft Verdi hat für kommenden Montag erneut zum Streik im Nahverkehr aufgerufen - in München bereits zum dritten Mal. Wieder wird die Stadt weitgehend lahmgelegt sein, nur die S-Bahn fährt regulär, da die Lokführer vom Tarifstreit nicht betroffen sind. Die Münchner Verkehrsgesellschaft (MVG) will bei U-Bahnen, Bussen und Trams zumindest einen eingeschränkten Betrieb aufrechterhalten. Welche Linien fahren werden, ist aber noch offen. Man könne nicht zuverlässig abschätzen, wie viele Mitarbeiter am Montag zum Dienst erscheinen, teilt die MVG mit. Ziel sei es, möglichst alle verfügbaren Fahrzeuge einzusetzen, soweit dies sinnvoll und betrieblich realisierbar ist.

Anders als beim Streik im September, als die U-Bahn tagsüber komplett stillstand, könnte sie diesmal fahren, wenn sich ausreichend viele Fahrer zum Dienst melden. Zunächst soll die U-Bahn aber morgens nicht in Betrieb gehen, erst später könnten auf einzelnen Linien dann Züge rollen. Auch bei der Tram ist der Betrieb stark eingeschränkt. Wie viele Fahrzeuge wo eingesetzt werden können, steht ebenfalls erst am Montagmorgen fest. Bei den Bussen will die MVG auf möglichst vielen Linien einen 20-Minuten-Takt anbieten. Wenn allerdings auch die privaten Bus-Kooperationspartner der MVG zum Streik aufgerufen würden, käme es zu zusätzlichen Behinderungen, teilt das Unternehmen mit.

Die meisten Fahrerinnen und Fahrer der MVG sind nach dem MVG-Haustarif angestellt, den Verdi gerne abschaffen würde. Stattdessen soll für alle der bayernweite Tarifvertrag Nahverkehr gelten. Verdi fordert 4,8 Prozent mehr Lohn und will das Fahrpersonal entlasten. Überstunden seien vielfach die Regel. In Bayern soll es deshalb etwa statt der bisherigen 38,5-Stunden-Woche eine 35-Stunden-Woche geben; außerdem sollten die Zuschläge für Schicht- und Wochenendarbeit steigen.

Kritik, dass der Streik zum unpassenden Zeitpunkt komme, weist Gewerkschaftssekretär Franz Schütz zurück: "Wir haben ein Grundrecht auf Streik, auch in Corona-Zeiten." In den vergangenen Jahren sei im öffentlichen Nahverkehr so viel gespart worden, dass einerseits der Nachwuchs ausbleibe, andererseits die Belastung der Fahrer und Fahrerinnen zu hohen Krankenständen führe. "Die Fahrer haben oft nicht mal Zeit, auf die Toilette zu gehen", sagt Schütz.

Die Geschäftsführung der MVG kontert, ein solch massiver Warnstreik sei eine Zumutung für die Fahrgäste, außerdem konterkariere er den Infektionsschutz in Zeiten stark steigender Fallzahlen. Darüber hinaus seien auch die Forderungen von Verdi deplatziert: "Ein maßvoller Tarifabschluss ist zwingend erforderlich, damit unser Unternehmen die finanzielle Krise meistern und sichere Arbeitsplätze anbieten kann", heißt es in einer Stellungnahme. Die Arbeitgeber bieten bisher eine Erhöhung der Gehälter in drei Stufen um insgesamt 3,5 Prozent ab März 2021 an, ferner eine Corona-Sonderzahlung in Höhe von einmalig 300 Euro.

Die Kritik, dass der Streik dem Infektionsschutz zuwiderlaufe weist Gewerkschafter Schütz zurück. Biete die MVG statt eines reduzierten Verkehrs mit wenigen vollen Fahrzeugen gar keinen Betrieb an, bestehe das Problem nicht mehr.