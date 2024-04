Von René Hofmann

In Zeiten von Instagram und Tiktok gibt es ein untrügliches Zeichen, wer die meisten Klicks und Likes bringt: Derjenige, um den sich die größte Selfie-Traube bildet. In dieser Währung bewertet war der Dienstagabend für Bayerns Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger ein gelungener Abend. Nach dem Derblecken anlässlich des Maibock-Anstichs im Festsaal des Hofbräuhauses drängten sich nicht nur die professionellen Fotografen um den Freie-Wähler-Chef. Es drängelten auch die Selfiejägerinnen und -jäger zum bekennenden Waidmann, der sich gerne in Pose stellte.