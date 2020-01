Als Stefan Schreieder seinen Ruf ans Mathematik-Institut der Ludwig-Maximilians-Universität bekam, war er noch keine 30. Seit zweieinhalb Jahren lehrt er nun an der LMU, wo auch die Quantenphysikerin Monika Aidelsburger seit vergangenen Sommer eine Professorenstelle hat. Laut LMU sind die beiden die jüngsten Professoren der Universität.

Schreieder hat in nur drei Jahren in München seinen Bachelor und seinen Master gemacht, dann in Bonn promoviert. Die Stadt gilt als das deutsche Zentrum für Mathematik, nicht erst seitdem Peter Scholze die Fields-Medaille verliehen bekommen hat - die höchste Auszeichnung für Mathematiker. Aidelsburger wollte erst gar nicht Physik studieren, weil sie befürchtete, in diesem schweren Studium zu scheitern. Ein Glück für die Wissenschaft, dass sie sich doch dafür entschieden hat (SZ-Plus).

Obwohl beide stringent ihre Karriere verfolgten, blieb ihnen Zeit für Auslandsaufenthalte und private Leidenschaften. Es war nicht ganz einfach, Schreieder und Aidelsburger für Interviews zu bekommen. Sie sind sehr beschäftigt und medienscheu. Im Gespräch stellt sich heraus: Talent, Ehrgeiz und eine Portion Glück gehören wohl dazu, wenn man erfolgreich eine akademische Laufbahn startet.

