An Wim Wenders kommt das cinephile Publikum diesen Kinoherbst kaum vorbei: Der Großmeister des deutschen Autorenfilms hat im Mai in Cannes gleich zwei neue Regiearbeiten vorgestellt, das bildgewaltige Künstlerporträt "Anselm" (über Anselm Kiefer, den Großmeister der deutschen Malerei) und einen Spielfilm namens "Perfect Days". Während "Anselm" bereits im Oktober startete (und immer noch in einigen Kinos in und um München läuft), kommt der zweite neue Wenders-Film erst kurz vor Weihnachten in die deutschen Kinos.

Wer nicht so lange warten mag, kann ihn schon vorab sehen: Das ABC Kino präsentiert "Perfect Days" am 5. November als Preview. Wim Wenders hat diesen Film in Tokio gedreht und wurde in Cannes dafür gefeiert, die japanisch-deutsche Koproduktion soll 2024 für Japan ins Oscar-Rennen um den besten fremdsprachigen Film gehen.

Im Zentrum der Story steht ein älterer Herr (Koji Yakusho), der in Tokio öffentliche Toiletten reinigt. Das macht er sehr gewissenhaft, auf dem Weg hört er Lou Reed: "Such a perfect day, I'm glad I spent it with you...". Nach der Arbeit entspannt er in einem Onsen und schaut sich in einem Lokal Fernsehübertragungen von Baseballspielen an. Er scheint zufrieden zu sein, ein in sich ruhender Mann in einem ruhigen Film.

Perfect Days, JAP/D 2023, Regie: Wim Wenders, So., 5. Nov., 19:30 Uhr, ABC Kino, Herzogstr. 1a, Bundesstart am 21. Dezember