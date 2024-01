Von Lisa Miethke

Und ewig lockt der Klatsch Sie feiern, essen, gehen in die Oper und lassen die Sau raus - auf manchmal möglichst dekadente Weise. Ein Glossar zur Münchner Gesellschaft und ihrem Wandel. (SZ Plus)

310 Gramm Leben Im September 2023 kommt in der Klinik Harlaching ein sehr kleines Frühchen zur Welt: Sila. Die Geschichte ihres Überlebens erzählt viel über die Möglichkeiten der modernen Medizin - und ist doch auch ein Wunder. (SZ Plus)

Harry Kane zieht in Villa mit Isarblick Der Bayern-Stürmer wechselt vom Münchner Nobelhotel in einen kleinen Vorort. Er ist nicht der erste Fußballstar, der sich in dem Haus niederlässt - auch Mehmet Scholl und Lucas Hernandez wohnten schon dort. (SZ Plus)

Demo gegen rechts: Veranstalter rechnen mit mehr als 30 000 Menschen Am Sonntag rufen 130 Organisationen zum Protest gegen Rechtsextremismus auf. Vom Siegestor wollen die Demonstranten zum Haus der Burschenschaft Danubia ziehen. Musikalische Unterstützung kommt aus Berlin.

Wo 2024 an der zweiten Stammstrecke gebaut wird Die Bahn stellt einen Fahrplan für die Arbeiten an dem Milliardenprojekt vor. Neben den bereits laufenden Baustellen in Laim, am Marienhof und am Hauptbahnhof geht es nun erstmals auch auf dem östlichen Abschnitt voran.

Glätte: Das Chaos nach dem Eisregen bleibt aus

Probleme mit dem Zoll: Arnold Schwarzenegger am Münchner Flughafen festgehalten

Handball in der Olympiahalle: So gut kam die Handball-EM in der Stadt an (SZ Plus)

Prozess nach Unfall: Frau stürzt über Bodenwelle - und will Geld von der Gemeinde

Sanierungspläne: Kompromiss im Gaststätten-Streit bei Sportanlagen

