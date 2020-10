In einem Hostel in der Mozartstraße trafen die Beamten in der Nacht zum Sonntag mehr als 50 Feiernde an, viele davon waren schwer alkoholisiert.

Von Bernd Kastner

Die Polizei hat am Wochenende erneut mehrere Partys auflösen müssen, bei denen sich die Feiernden nicht an die Corona-Regeln hielten. Sie trugen keine Masken und hielten den Mindestabstand zueinander nicht ein. Bereits am Freitagabend wurden Beamte gegen 23.30 Uhr über Partys in zwei Zimmern eines Hotels in der Sonnenstraße informiert. Im zweiten Stock trafen die Beamten 14 Personen an, in einem Zimmer im siebten Stock waren es 19 Personen, so ein Polizeisprecher. Ein Hygienekonzept habe es nicht gegeben, alle Personen wurden angezeigt. Im Hotel bleiben durften nur jene, die die Zimmer gebucht hatten.

Wenig später, kurz nach Mitternacht, wurde die Polizei über eine laute Party in der Konradstraße in Schwabing informiert. Dort traf eine Streifenbesatzung acht Personen im Alter von 20 bis 31 Jahren in einer Wohnung an. Auch dieses Treffen wurde beendet, bis auf die Bewohner mussten alle von dannen ziehen.

Nicht weit davon entfernt, und auch nur wenige Minuten später, gegen halb eins in der Nacht zum Samstag, fuhren drei Streifen in die Akademiestraße, wo im Freien auf den Treppen der Kunstakademie neun Personen laut Party feierten. Auch ihnen brachte das Platzverweise und Anzeigen wegen Verstößen gegen das Infektionsschutzgesetz ein.

Die größte illegale Feier, die die Polizei am Wochenende entdeckte, fand in einem Hostel in der Mozartstraße statt. In der Nacht zum Sonntag alarmierten kurz vor ein Uhr Zeugen die Polizei. Mehrere Streifenbesatzungen trafen im Keller des Hauses mehr als 50 Feiernde an, kurz zuvor sollen es angeblich noch rund 100 gewesen sein. Viele Anwesende waren laut Polizei deutlich alkoholisiert, alle wurden angezeigt. Wie teuer das alles die jeweiligen Partygäste kommt, entscheidet nicht die Polizei, sondern das Kreisverwaltungsreferat.