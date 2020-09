Was ist wo erlaubt? Der Stadtrat sortiert die Regeln in München gerade neu.

Der Stadtrat hat eine neue Allgemeinverfügung erlassen - diese regelt, an welchen Plätzen künftig ein nächtliches Verbot gilt. Aktuell sind es fünf Orte in der Stadt.

München hat neue Regeln für ein potenzielles nächtliches Alkoholverbot aufgestellt. In einer sogenannten Allgemeinverfügung ist nun festgelegt, an welchen öffentlichen Plätzen das Verbot greifen soll, wenn der Inzidenzwert die Zahl 35 wieder überschreitet. Der Wert gibt an, wie viele neue Infektionen innerhalb einer Woche pro 100 000 Einwohner erfasst worden sind. Zuletzt lag er bei 41,52, wie die Stadt am Mittwoch mitteilte. Allgemein steigt die Zahl der Corona-Neuinfektionen derzeit aber wieder.

"Wir kommen damit dem Inzidenzwert von 50 immer näher, der wieder drastische Einschränkungen für unser öffentliches Leben bedeuten würde", sagte Münchens OB Dieter Reiter (SPD). Deshalb habe er beschlossen, mit Maßnahmen, wie dem begrenzten, nächtlichen Alkoholverbot an sogenannten "Hotspots", das Infektionsgeschehen möglichst zu bremsen und Schlimmeres zu verhindern.

Wo das Alkohol-Verbot gilt

Folgende Plätze sind betroffen: der Baldeplatz, der Gärtnerplatz, die Gerner Brücke, die Isarauen zwischen Reichenbachbrücke und Wittelsbacherbrücke sowie der Wedekindplatz.

Von Freitagabend, 11.9., bis einschließlich Sonntagmorgen, 13.9., gilt:

Es darf in einem klar definierten weiteren Umfeld um die Hotspots von 21 Uhr bis 6 Uhr des Folgetages keinerlei Alkohol mehr verkauft werden, einzige Ausnahmen sind der Ausschank zum unmittelbaren Konsum vor Ort in der Gastronomie und auf genehmigten Veranstaltungen.

Es darf an den benannten Hotspots von 23 Uhr bis 6 Uhr des Folgetages keinerlei Alkohol mehr im öffentlichen Raum konsumiert werden, einzige Ausnahmen sind die Freischankflächen der Gastronomie und genehmigte Veranstaltungen.

Der nachgebesserten Allgemeinverfügung liegt ein juristischer Streit zugrunde: Anfang der Woche musste die Stadt eine Niederlage vor Gericht einstecken. Sie hatte Beschwerde gegen eine Entscheidung des Verwaltungsgerichts (VG) München vom vergangenen Freitag eingereicht. Das VG hatte nämlich in erster Instanz die für das gesamte Stadtgebiet zwischen 23 Uhr und 6 Uhr geltende "dringliche Anordnung" von Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD) als rechtswidrig und unverhältnismäßig eingestuft. Dem war ein Eilantrag vorausgegangen, mit dem sich ein Mann gegen die Maßnahme der Stadt gewehrt hatte.

Am Dienstag dann wies der Bayerische Verwaltungsgerichtshof die Anordnung erneut zurück und bezeichnete sie als unverhältnismäßig. Nun will die Stadt also nachbessern, im Feriensenat am Mittwoch beschloss der Stadtrat, dass die Verwaltung neue Regeln ausarbeiten solle. Ob diese nun halten werden, auch daran gibt es Zweifel.