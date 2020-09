München führt erneut ein nächtliches Alkoholverbot ein - diesmal aber nur an bestimmten öffentlichen Plätzen, sogenannten Hotspots. Das hat der Feriensenat des Stadtrats am Mittwoch beschlossen. In Kraft treten soll das Verbot nur, wenn die 7-Tage-Inzidenz den Wert von 35 überschreitet. Am Dienstag lag der Wert dem Landesamt für Gesundheit und Lebensmittel (LGL) zufolge bei 34,59.

Mit der Entscheidung reagiert der Stadtrat auf das Urteil des Bayerischen Verwaltungsgerichtshofs vom Dienstag: Das Gericht kippte das stadtweite nächtliche Alkoholverbot und bezeichnete dieses als unverhältnismäßig. Zwar sei das Verbot des Alkoholkonsums im öffentlichen Raum ein geeignetes Mittel, um der Verbreitung des Coronavirus entgegenzuwirken, teilte der Verwaltungsgerichtshof mit. Ein Verbot, das sich auf das gesamte Stadtgebiet erstreckt, sei jedoch unverhältnismäßig. In diesem Punkt besserte der Stadtrat nun nach.

Der Inzidenzwert sagt aus, wie viele Menschen in der untersuchten Region in sieben Tagen neu erkrankt sind, und zwar nicht in absoluten Zahlen, sondern bezogen auf jeweils 100 000 Einwohner der Region. Bei Überschreiten der Kennziffer 35 soll der Konsum von Alkohol - nun eben an bestimmten Plätzen - zwischen 23 und 6 Uhr verboten werden. Der Verkauf ist dann von 21 bis 6 Uhr untersagt. Das Verbot soll zeitlich begrenzt für eine Woche gelten.

Nun gilt es, eine neue sogenannte "Allgemeinverfügung" zu verfassen, in der die genauen Bedingungen für diese Auflagen festgehalten werden. Die erste Version vom 27. August hat den Gerichten nicht standgehalten. In der neuen Fassung werden dann auch jene Orte und Plätze definiert, an denen das Alkoholverbot greifen soll.