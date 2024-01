Erneute Bauernproteste am Mittwoch, die Frauenklinik an der Taxisstraße zieht um, 60 Jahre Münchner Sicherheitskonferenz und mehr.

Von Franziska Peer

DER TAG IN MÜNCHEN

Bauern blockieren am Mittwoch Autobahnzufahrten rund um München Vollständige Sperrungen sind nicht geplant, dennoch ist mit massiven Verkehrsbehinderungen im Großraum zu rechnen. Die Proteste sollen um 8.30 Uhr beginnen und sechs Stunden lang andauern.

"Keine Frau wird hier zwischen Umzugskartons entbinden" Die Frauenklinik an der Taxisstraße muss in das Hauptgebäude des Rotkreuzklinikums umziehen. Wann das sein wird, ist noch unklar. Bis dahin soll die medizinische Versorgung uneingeschränkt weitergehen (SZ Plus).

Am Ende des Klebens Die Aktivisten der "Letzten Generation" haben angekündigt, sich künftig nicht mehr auf Straßen anleimen zu wollen. Was bleibt, sind Dutzende Verfahren - und die Frage, was nun kommen wird (SZ Plus).

Münchner relativ zufrieden mit Verkehrssituation Im Vergleich zu anderen deutschen Großstädten steigt München auf Rang drei. Deutschlandweit sinkt die Zufriedenheit verschiedener Verkehrsteilnehmer jedoch. Und eines nervt Autofahrer wie Radler besonders.

Wo geht es zur Franz-Beckenbauer-Straße? In Münchens Ältestenrat ist man sich einig, dass nach dem verstorbenen "Kaiser" eine Straße oder ein Platz benannt werden soll. Die Frage ist nur wo. Und wer dann vom Straßenschild verschwinden muss.

WEITERE NACHRICHTEN

Studentin vergewaltigt Hochschule überprüft Sicherheitskonzept

Münchner Gewerkschaften Wem gehört die Zeit?

Prozess in München Tumult auf dem Tollwood

Fahndung Messerstich in den Po: Polizei durchkämmt Bahnhofsviertel

MÜNCHEN ERLESEN

UNSER KULTURTIPP

Restaurants in München | Bars in München | Frühstück und Brunch

Zu den Landkreisen: Bad Tölz-Wolfratshausen | Dachau | Ebersberg | Erding | Freising | Fürstenfeldbruck | München | Starnberg