60 Quadratmeter, 1000 Euro kalt - nicht für Schwangere Die Wohnungsnot in München ist groß. Das ermutigt Vermieter offenbar, in das Privatleben der Bewerberinnen einzudringen (SZ Plus). Kann man dagegen vorgehen?

Wie Signa seine Kaufhäuser ausnimmt Für die Galeria-Filiale am Rotkreuzplatz sind 18 Prozent des Umsatzes fällig, beim Oberpollinger in der Innenstadt sollen es noch mehr sein. Doch durch ihre Insolvenz können die Kaufhäuser ihre Miete nun neu aushandeln (SZ Plus).

Sportscheck muss Laden in der Innenstadt schließen Die Verhandlungen mit dem bisherigen Vermieter in der Fußgängerzone sind gescheitert. Nun sucht der traditionsreiche Sportartikelhändler nach einem neuen Standort. 120 Mitarbeiter sind von der Schließung betroffen.

Wie sich München auf mehr Mammografien vorbereitet Künftig werden auch Frauen zwischen 70 und 75 Jahren zu Screenings eingeladen. So soll Brustkrebs häufiger schon im Frühstadium erkannt werden. Ein bekanntes Problem im Gesundheitswesen erschwert jedoch die Vorbereitungen.

Adele gibt vier Zusatzkonzerte in München Damit sind schon acht Shows des britischen Superstars in der Stadt im August bestätigt. 640 000 Fans können auf Tickets hoffen.

Schwabing-Freimann: Ein Hochhaus, bei dem Politiker ins Schwärmen geraten (SZ Plus)

Hasenbergl: Geldabholer auf frischer Tat festgenommen

Künstlerparty: Abschied von der Villa Stuck (SZ Plus)

Abfallwirtschaftsbetrieb: 500 Müllleute streiken

