Mit Lücken in Häuserreihen ist es wie mit Zahnlücken. Nur in seltenen Fällen sind sie sexy. In der Regel wirken sie verwahrlost. In Großstädten sind für das Thema "potenzieller ungenützter Wohnraum" besonders auch Studierende sensibilisiert. Eine Baulücke, an der Tausende seit 2010 täglich vorbeiströmen, befindet sich an Stelle der Amalienstraße 93, schräg gegenüber dem rückseitigen Haupteingang der Ludwig-Maximilians-Universität.