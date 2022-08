"Jeder Euro, den man in die Sicherheit der eigenen Immobilie investiert, lohnt sich"

In der Ferienzeit nutzen Einbrecher die Abwesenheit der Bewohner gezielt aus. Der Ottobrunner Polizeichef Armin Ganserer gibt Tipps, wie man sein Haus sichern und ungebetene Besucher fernhalten kann.

Interview von Daniela Bode, Ottobrunn

Wer als Bewohner eines Einfamilien- oder Reihenhauses in den Urlaub fährt, den quält oft die Angst, dass sich Einbrecher das zunutze machen. Schließlich sind in der Ferienzeit auch viele Nachbarn verreist, sodass niemand mitkriegen würde, wenn die Terrassentür aufgebrochen oder ein Fenster eingeschlagen wird. Ob in der Ferienzeit wirklich besonders viel eingebrochen wird und wie man dem vorbeugen kann, wollte die SZ von Armin Ganserer wissen. Er ist Leiter der Polizeiinspektion Ottobrunn, deren Einsatzgebiet im Südosten Münchens auch Neubiberg und Teile von Taufkirchen umfasst und bis nach Aying reicht.