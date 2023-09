Von Josef Grübl

"Filmen Sie mich?", fragt der Mann und kratzt sich im Gesicht, "ich habe mich nicht rasiert heute." Sein Gegenüber antwortet: "Ich auch nicht." Der bärtige Mann hinter der Kamera heißt Nicolas Philibert, er ist der Regisseur. "Auf der Adamant" heißt sein Dokumentarfilm über eine Tagesklinik für psychisch Kranke: Die Adamant ist ein Holzboot mit großen Fenstern und einer Fläche von 650 Quadratmetern, sie liegt mitten in Paris am Ufer der Seine. Die Menschen sind freiwillig hier, einige von ihnen kommen jeden Tag vorbei. Philibert hat sie über einen längeren Zeitraum begleitet, sehr zurückhaltend, oft filmte er ganz alleine.

Im Februar lief sein Film im Wettbewerb der Berlinale, dort wurde er am Ende mit dem Goldenen Bären für den besten Film ausgezeichnet. Jetzt startet "Auf der Adamant" in den Kinos (in München unter anderem in City, Theatiner, Monopol und Studio Isabella), Philibert reist aus diesem Anlass eigens an. Am 15. September kommt er um 20.30 Uhr in den Rio Filmpalast, die Münchner Psychiaterin Gabriele Schleuning wird nach der Vorstellung ein Gespräch mit ihm führen.

Am selben Tag (bereits um 18 Uhr) ist Nicolas Philibert auch zu Gast im Filmmuseum, das ihm am Wochenende eine kleine Werkschau widmet: Gezeigt werden seine Filme "Nénette" (über die berühmte Orang-Utan-Dame aus dem Pariser Jardin des Plantes), "Être et avoir - Sein und haben" (über eine Dorfschule in der Auvergne) und "La ville Louvre - Die Stadt Louvre" (in dem er hinter die Kulissen des Pariser Kunstmuseums schaute).

Auf der Adamant - Sur l'Adamant, F/JAP 2023, Regie: Nicolas Philibert, Film und Gespräch am Fr., 15. Sep., 20.30 Uhr, Rio Filmpalast, Rosenheimer Straße 46; Werkschau Nicolas Philibert vom Fr., 15., bis So., 17. Sep., Filmmuseum, St.-Jakobs-Platz 1