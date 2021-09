Bis hierher und nicht weiter: Am Königsplatz wurden am Wochenende mehrere Stände für einen "Open Space" der IAA aufgebaut.

Von Martin Bernstein

"Mobility" verspricht die am Dienstag in München beginnende Internationale Automobilausstellung (IAA). Ob das der zu begrüßende Beginn des Umdenkens einer Branche ist oder im Gegenteil der Versuch, angesichts der Klimakatastrophe lediglich "Greenwashing" zu betreiben - darüber wird in den kommenden Tagen heftig und hoffentlich nachhaltig gestritten werden. Nicht nur in München. Zehntausende Menschen wird, so sind die Prognosen, ihr Ärger über diese Veranstaltung auf die Straße treiben. Auch Blockadeaktionen werden angekündigt, vor allem am Freitag. Die Polizei schließt selbst nächtliche Anschläge nicht aus.

Die Nerven liegen blank. Der größte Polizeieinsatz seit 20 Jahren in München steht bevor. Organisatoren von Protestkundgebungen ringen mit der Stadt noch immer ums Kleingedruckte in den Bescheiden, ziehen vor Gericht und sprechen von Schikane. In den zuständigen städtischen Referaten ist die gefühlte Begeisterung für die neue Form der IAA bisweilen noch spürbar ausbaufähig. Und wie das mit der "Mobility" im real existierenden Münchner Autoverkehr zwischen Rush-hour und Ferienende funktioniert, müssen die kommenden sieben Tage erst zeigen.

Denn was manche Klima-Aktivisten und IAA-Blockierer möglicherweise so noch gar nicht auf dem Schirm haben: Es sind nicht allein Demonstrationen und Rad-Sternfahrten, die in dieser Woche den Verkehr in München ausbremsen werden. Gesperrte Straßen und Plätze, die die IAA als "Open Space" für ihre Produkte nutzen möchte, und eine "Blue Lane" durch die halbe Stadt, deren Umweltspur Autobahnausfahrten versiegelt, werden manche motorisierten Münchner auf eine fast ebenso harte "Mobility"-Probe stellen ( hier gibt's einen kleinen Überblick ). Umsteigen auf Radl oder ÖPNV wäre da vielleicht eine Alternative. Dank IAA.

DAS WOCHENENDE IN MÜNCHEN

Eine historische Nacht Nach eineinhalb Jahren können die Münchner endlich wieder tanzen. Im Outdoor-Club am Maximiliansplatz ist vieles anders als in normalen Clubs, doch die Ausgelassenheit ist groß. Eindrücke aus einer Nacht, wie es sie lange nicht mehr gab.

30-Jährige stirbt bei Unfall in Lochhausen Ihr Auto prallte mit einem anderen Fahrzeug zusammen und wurde auf eine Wiese geschleudert. Der Fahrer des anderen Autos erlitt schwere Verletzungen.

29-Jähriger beim Überqueren von S-Bahngleis tödlich verletzt Offenbar wollte der Bahn-Mitarbeiter in Berg am Laim die Gleise überqueren und übersah dabei den nahenden Zug.

Gewalttätiger Vater muss Sohn Schmerzensgeld zahlen Als der 18-Jährige später als vereinbart nach Hause kommt, rastet sein Vater aus und verprügelt ihn. Daraufhin zieht der junge Mann aus und erstattet Anzeige.

Bierdeckelweise Fragen an die Politik Der Verein "Demo" will junge Münchner zum Wählen mobilisieren und organisiert ein Treffen mit Kandidierenden von sechs Parteien. Herzen und braune Häufchen spielen dabei eine wichtige Rolle.

MÜNCHEN ERLESEN

Restaurants in München | Bars in München | Frühstück und Brunch

Zu den Landkreisen: Bad Tölz-Wolfratshausen | Dachau | Ebersberg | Erding | Freising | Fürstenfeldbruck | München | Starnberg