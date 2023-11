Rückwirkend betrachtet war der Titel "Atemlos" prophetisch. Welche Künstlerin, nicht nur hierzulande, auch weltweit, hat in den vergangenen zehn Jahren so Gas gegeben wie Helene Fischer , hat gesungen, geturnt, Platten aufgenommen, getourt, Fernsehen gemacht und das Geschäft am Laufen gehalten - und das scheinbar ohne zu schwitzen? Arbeitspensum in diesem Advent: zwei Tage Aufzeichnung der "Helene Fischer Show" in Düsseldorf fürs ZDF , Promo für den Abspannsong "Weil dein Wunsch es wert ist" für den Disney-Weihnachtsfilm "Wish", die letzte "Wetten, dass ...?!"-Sendung und das Anschieben der Neuauflage von "Atemlos" zusammen mit Rap-Prinzessinnen-Kollegin Shirin David zum Zehnjährigen.

Und ganz nebenbei hat die Schlager-Pop-Sängerin vom Ammersee auch noch "atemberaubende Open-Air-Erlebnisse" für eine kommende "Mega-Tournee" vorbereitet - und das schon jetzt für das Jahr 2026. Dabei hat sie erst in diesem Jahr zusammen mit Artisten des Cirque du Soleil eine "Rekordtour" vor 800 000 Fans absolviert, unter anderem an fünf Tagen hintereinander in der Münchner Olympiahalle. 2026 Jahr soll es also noch größer werden und dabei "so nah am Publikum wie noch nie", wie der Veranstalterriese Live Nation mitteilt.

Fischers Wunsch sei es, "inmitten der Konzertbesucher aufzutreten und damit allen Zuschauerbereichen so nah wie möglich zu sein". Möglich machen soll das ein "Surround-Konzept" mit einer 360-Grad-Bühne im Zentrum der größten Stadien, über Laufstege ist diese mit vier Satellitenbühnen verbunden, "die das gesamte Spielfeld vereinnahmen". Der Titel des Debütalbums "Hier bis unendlich" soll das Motto sein, die Entertainerin soll "in all ihrer Vielseitigkeit auf der Centerstage und den anderen Aktionsflächen" zu erleben sein. Fischer freue sich auf die "Herausforderung einer gigantischen Open-Air-Inszenierung", teilt der Veranstalter mit.

Konzerttermine stehen schon für Stuttgart (16.6.2026), Frankfurt (20.6.), Gelsenkirchen (23.6.), Köln (27.6.), Hamburg (4.7.), Wien (11.7.) und Zürich (14.7.). Ausgerechnet für München sind Ort und Datum noch nicht fix, das Heimspiel sei aber "fest eingeplant". Man darf gespannt sein, ob dann in der Allianz Arena als Ausweichstätte fürs sanierungsbedürftige Olympiastadion oder wieder an der Messe in Riem, wie bei ihrer Riesenshow vor 130 000 Fans 2022, wird sich zeigen.

Interessenten für Tickets können sich ab sofort auf der Homepage www.helene-fischer.de bis Sonntag, 26. November, 17 Uhr registrieren. Dann erhalten sie Zugang zu einem "Artist Pre-Sale" ab Montag, 9.30 Uhr. So läuft das im Pop-Geschäft heutzutage.