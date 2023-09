Gibt es neue Schlagzeilen von Helene Fischer ? Nö, ausnahmsweise gerade nicht. Und das ist irgendwie beruhigend, heuer wurden die Fans der Entertainerin ohnehin schon viel geschockt. Etwa als die Königin der Lüfte sich im März bei Akrobatikproben eine Rippe brach und daraufhin den Start der großen "Rausch live"-Tournee verschieben musste. Oder als ihr dann im Juli bei Konzert Nummer 43 in Hannover die Trapezstange ins Gesicht schlug, sie blutend und baumelnd weitersang, um dann doch mit den Worten "Ich muss das erstmal wegmachen lassen, ihr Lieben" die Bühne in Richtung Krankenhaus verließ. Mit kleiner Narbe über der Nase und "sehr emotional" kam sie kurz drauf in Köln zurück - umso mehr feierte sie das Publikum, eben nicht als unfehlbare Show-Maschine, sondern als Mensch, der für seine Fans blutet.

Die Schramme, die lässt sich wegschminken, und wie, das verrieten bald Beauty-Redakteurinnen im Internet: Mit rosa Augen-Make-up und viel Fixierspray "erhältst du das ultimative Bühnen-Make-up" der "geborenen Powerfrau". Von ähnlicher Banalität waren dann jene weit verbreiteten News, als die 39 Jahre alte "Schlager-Queen" einer Koch-Zeitschrift einen Ernährungstipp "verriet", als wäre es das bestgehütete Geheimnis der ewigen Jugend: Ingwer nämlich, die "kleine Allzweckwaffe" stärke das Immunsystem und wärme die Stimme. Mit der kleinen Knolle macht man alles richtig, da liegt die privat recht scheue Diva vom Ammersee auf einer Linie mit einem Show-Kollegen aus Bayern, dem Promi-Koch Alfons Schuhbeck, der übrigens schon 2013 in der "Helene Fischer Show" im ZDF "Blueberry Hill" sang, während sie von Boulevard-Medien samt Familie noch 2020 in seinem Dinner-Theaterzelt "gesichtet" wurde.

Detailansicht öffnen Es geht seit fast 20 Jahren immer nach oben für Helene Fischer, die zu den zehn kommerziell erfolgreichsten Sängerinnen der Welt zählt. (Foto: Andreas Rentz/Getty Images)

Aber produzieren die fünf Heimspiele in Folge in der Olympiahalle nun keine neuen Sensationen? Gibt es hier in München gar nichts Besonderes im Vergleich zu den 66 anderen Shows der Tour, die bald 750000 Besucher gesehen haben werden (das Wirtschaftsmagazin Forbes zählt sie als einzige Deutsche und noch vor Celine Dion zu den Top Ten der einkommensstärksten Sängerinnen weltweit)? Den ortsansässigen Medien ist immerhin aufgefallen, dass die fünf Münchner "Mega-Events" hier zur selben Zeit wie ein anderes Weltereignis stattfinden: das Oktoberfest. "Rausch - live" zu "Vollrausch", hihi, das passt ja. Und so geben einige Journalisten in ihren Konzert-Tutorials pflichteifrig Tipps, wie man "danach auf die Wiesn" komme. Ja, das geht sicherlich, auch wenn die öffentlichen Verkehrsmittel, wie die Polizei warnt, sicher "stark frequentiert" sein werden, aber die U3 (zum Goetheplatz) und die Trams 20 und 21 (zum Hauptbahnhof) bringen einen sicher vom Olympiapark aus nah ran an die Theresienwiese. Ob man dann nach einem dreistündigen Glückstaumel so gegen halb zwölf noch vor verschlossenen Zelten stehen und sich von Besoffenen anlallen oder -grapschen lassen will, ist dann halt Geschmackssache.

Da ist ein Hineinfeiern ins Helene-Konzert auf der Wiesn sicher sinnvoller. Zumal man sich so in den Bierhallen beim stündlichen Absingen von "Atemlos" als text- und melodiesicherer Fischer-Fan beweisen kann. "Atemlos" wird in diesem Jahr übrigens sicher noch einige Schlagzeilen produzieren. Denn im November feiert der Song Zehnjähriges, und dieses "Ach was, so alt sind wir zusammen schon geworden?"-Gefühl wird schon jetzt mit einer eigenen Homepage gefeiert. Auf der kann man nicht nur seine eigenen "1000 Glücksgefühle" und Geschichten rund um das Lied teilen und damit an einem Gewinnspiel teilnehmen (die Sieger treffen Helene Fischer persönlich beim Abschlusskonzert am 8. Oktober in Frankfurt); man sieht in einer "Atemlos"-Chronik auch, wie die "am häufigsten im Internet heruntergeladene deutsche Nummer" historische Höhepunkte dieser Kulturnation begleitet hat: von einem kleinen mitgefilmten "Farbenspiel"-Konzert im Deutschen Theater München über die Weltmeister-Feier mit der Nationalelf am Brandenburger Tor 2014 und singenden Polizisten und Strippern, bis zum gigantischsten Fischer-Konzert bisher, 2022 vor 130000 Fans in der Messe-München.

Detailansicht öffnen Die Show-Maschine: Helene Fischer muss nicht aufs Oktoberfest gehen, um sich herumwirbeln zu lassen, sie hat ihr eigenes Fahrgeschäft auf Tour dabei. (Foto: Sandra Ludewig)

Die diesjährige Arena-Tour ist noch gewaltiger ausgestattet, mit 150 Personen starkem Team, Fünf-Meter-Pool, einem "Windkleid" aus 112 Metern feuerfestem (beruhigend!) Spezialgewebe, 5000 Scheinwerfern und 1260 holografischen Vinylpartikeln "zur Intensivierung des Make-ups". Das ist dann eher nicht zur Nachahmung empfohlen, und auch nicht die akrobatischen Tricks, die Fischer mit 30 Artisten (wie ihrem Lebenspartner Thomas Seitel bei "Hand in Hand") an Seilen, Tüchern, Ringen, in einem Bambusstangenwald, unter einem 3000-Liter-Wasserfall und von einem riesigen Roboterarm herumgeschleudert vorführen wird. Sie hat dazu Akrobaten und Show-Planer des kanadischen Revue-Riesen Cirque du Soleil eingespannt, der ähnliche Musikshows wie "Beatles - Love" höchstens in Las Vegas verwirklicht hat. Das US-Spitzenformat kann sich hierzulande nur Helene Fischer leisten - und glaubwürdig auf die Bühne bringen. "Wir gehen an unsere Limits, um für euch eine herausragende Show auf die Beine zu stellen", hat sie beim Tourstart in Hamburg gerufen. Bei allem Nervenkitzel hofft man, dass die Glücksgefühle in der Halle dominieren, und nicht hinterher die Schlagzeilen.

Helene Fischer, München, Olympiahalle, Di., 26., Mi., 27., Fr., 29., Sa., 30. Sep., und So., 1. Okt., 20 Uhr, Einlass 18.30 Uhr