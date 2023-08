Vom Komu an den See

Von Franz Kotteder

Sterneköche auf dem Weg in die Selbstständigkeit gab es in München in den letzten beiden Jahren mehr als je zuvor. Tohru Nakamura (ehemals Werneckhof) eröffnete seine Schreiberei (zwei Sterne in der Gourmetabteilung), Jan Hartwig das Restaurant Jan (drei Sterne auf Anhieb). Nun eröffnet Christoph Kunz (früher Restaurant Alois im Feinkosthaus Dallmayr) am 16. August sein neues Restaurant Komu mitten in der Stadt.

"Ich mache dort das", sagt er, "was ich gelernt habe und am besten kann." Was heißt: Es soll schon zweier Sterne würdig sein, auch wenn man natürlich nie wissen kann, was die Tester des Guide Michelin sagen werden, wenn die nächste Ausgabe im kommenden Jahr erscheint. Kunz, der unter anderem bei Alain Ducasse in Paris gearbeitet hat, steht für eine verfeinerte französische Hochküche mit japanisch-asiatischen Einflüssen (der Name seines neuen Restaurants kommt aus dem Japanischen).

Das Lokal besticht durch einen Chef's Table mit Blick in die offene Küche, eine Bar am Eingang, runde Sitznischen und eine sehr edle und doch gemütliche Atmosphäre in denkmalgeschützten, hohen Räumen. Es gehört zur Hofstatt, einem Ort, den man als altgedienter SZ-Redakteur mit Wehmut aufsuchen wird: Im selben Karree war über Jahrzehnte hinweg die Süddeutsche zu Hause. Immerhin, die SZ-Kantine wird man im Komu ganz sicher nicht vermissen (Restaurant Komu, Hackenstraße 4, vom 16. August an, Mittwoch bis Samstag 18.30 - 22 Uhr, Donnerstag bis Samstag auch 12 - 14 Uhr, www.komu-restaurant.de, Reservierung über opentable.de).

Hoffnung für den Fischmeister

Die Gaststätte Zum Fischmeister in Ambach am Bootssteg hat seit Corona bewegte und auch schwierige Zeiten hinter sich. Seit Jahrzehnten ist es eines der beliebtesten Ausflugslokale der Münchner Boheme am Starnberger See; es wird gerne auch nur "der Bierbichler" genannt, nach der Eigentümerfamilie, der auch der bekannte Schauspieler und Schriftsteller Sepp Bierbichler entstammt. Zwei aus der dreiköpfigen Betreibergesellschaft scheiden zum Jahresende jedoch aus. Der dritte, Wirt und Sommelier Thomas Hausmann, hatte die letzten Monate obendrein schwer mit Personalmangel zu kämpfen.

Das Ende für den Fischmeister schien schon nahe zu sein, "aber jetzt sieht's fast so aus, als ob wir eine Lösung hinbekommen", sagt Hausmann. Das wäre zu begrüßen, schließlich hat's der Fischmeister im Juni erstmals sogar zu einer Haube im Gault&Millau gebracht (Zum Fischmeister, Seeuferstraße 31, 82541 Münsing, Montag und Donnerstag ab 17 Uhr, Freitag, Samstag, Sonntag und Feiertag ab 12 Uhr, Telefon 08177-533, www.zumfischmeister.com).