Zwei Geschäftsführer sitzen in Untersuchungshaft: Sie sollen minderwertige Schutzmasken an das Landesamt für Gesundheit verkauft haben. Der Schaden soll im Millionenbereich liegen.

Von Maximilian Gerl, Clara Lipkowski und Klaus Ott

Ein Unternehmen aus der Oberpfalz hat dem Freistaat im vergangenen Frühjahr nach dem Beginn der Corona-Pandemie mehr als zehn Millionen Schutzmasken verkauft, die nicht den europäischen Schutzstandards entsprochen haben sollen. Für die beiden Geschäftsführer der Firma aus dem Raum Neumarkt hat das nun böse Folgen. Sie wurden festgenommen und kamen in Untersuchungshaft, wie die Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth mitteilte. Ermittelt werde wegen des Verdachts des gewerbsmäßigen Betrugs beim Handel mit medizinischen Mund-Nasen-Schutzmasken; es bestehe Fluchtgefahr. Bei einem der beiden Beschuldigten handelt es sich nach Informationen der Süddeutschen Zeitung um einen Kommunalpolitiker. Mehrere Wohn- und Geschäftsräume seien mehrere Stunden lang durchsucht worden, teilte die Staatsanwaltschaft weiter mit.

Bei dem Vorgehen der Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth handelt es sich um einen der strafrechtlich bislang krassesten Verdachtsfälle beim Handel mit Corona-Schutzmasken. Dass Beschuldigte in Untersuchungshaft genommen werden, ist ein schwerwiegender Vorgang. Die politisch höchsten Wellen hat bislang der Vorwurf gegen die langjährigen CSU-Abgeordneten Georg Nüßlein (Bundestag) und Alfred Sauter (Landtag) geschlagen, sie hätten sich als Parlamentarier bestechen lassen, um einer Firma zu Maskenverkäufen in Höhe von gut 60 Millionen Euro an den Freistaat Bayern und den Bund zu verhelfen. Nüßlein und Sauter weisen das zurück. In ihrem Fall betrifft das FFP2- und FFP3-Masken, die im Schnitt rund 3,60 Euro pro Stück kosteten.

Bei dem Fall in der Oberpfalz handelt es sich um sogenannte OP-Masken (chirurgische Masken), die weniger Schutz bieten und deutlich günstiger sind. Die betreffende Firma, die nicht aus der Gesundheitsbranche kommt, hatte im vergangenen Frühjahr diese Masken aus angeblich hochwertiger chinesischer Produktion besorgt, meist sind sie grün oder türkis. Zwischen dem 6. und dem 23. April 2020 gingen etwas mehr als 10,7 Millionen Stück davon in fünf Tranchen an das bayerische Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL). Das LGL zahlte zwischen 64 und 71 Cent pro Stück; insgesamt knapp 7,2 Millionen Euro. Das geht aus einer der SZ vorliegenden Beschaffungsliste hervor.

Die dafür nötige Zertifizierung soll sich das Unternehmen nach Darstellung der Staatsanwaltschaft einfach selbst ausgestellt haben. Damit wären die Masken allerdings keine medizinischen Produkte gewesen, sondern nur sogenannte Community- oder Alltagsmasken. Diese filtern in der Regel weniger Partikel aus der Luft und schützen damit schlechter vor einer Ansteckung mit Corona- und anderen Viren. Der so entstandene Schaden liegt laut einer Sprecherin der Staatsanwaltschaft vermutlich im Millionenbereich.

Die SZ versuchte mehrmals vergebens, unter den beiden Telefonnummern des Kommunalpolitikers eine Stellungnahme zu besorgen. In beiden Fällen erklärten Personen, die sich nicht namentlich nannten, man solle nicht mehr anrufen und legten auf. Unter der Firmennummer war niemand erreichbar, ein Rückruf erfolgte trotz auf dem Anrufbeantworter hinterlassener Bitte nicht. Das bayerische Gesundheitsministerium verwies auf Anfrage auf die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft und erklärte, "wir lassen uns gleichzeitig vom LGL den dort bekannten Sachstand berichten". Das LGL wiederum erklärte, man sei "Geschädigter". Mehr wollte das LGL wegen der laufenden Ermittlungen nicht mitteilen.

Ob der Betrugsverdacht sich bestätigt, oder nicht, bleibt abzuwarten. Ermittlungen müssen nicht automatisch zu einer Anklage, einem Prozess, oder gar einer Verurteilung führen. Bis zu einer rechtskräftigen Verurteilung gilt für Verdächtigte die Unschuldsvermutung.

Welche Art von Masken als OP-Masken gelten, ist hierzulande genau geregelt. Üblicherweise dürfen Firmen die dünnen Masken mit dem europäischen CE-Symbol als Medizinprodukt auf den Markt bringen, sobald Prüfstellen wie der TÜV oder die Dekra diese nach einem Kriterienkatalog zugelassen haben. Dazu werden die Masken nach DIN-Norm zertifiziert. Je nach Norm filtert eine Maske weniger (chirurgische Maske) oder mehr (FFP2) Partikel. Für Community-Masken - bisweilen selbst genäht - gibt es keine Prüfnormen. Sie dürfen daher nicht als Medizinprodukte deklariert werden. Im vergangenen Frühjahr, zu Beginn der Pandemie, kam aufgrund der großen Nachfrage nach Masken eine Sonderregel hinzu. Damals konnten Masken auch durch das Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte (BfArM) geprüft werden. Ob das Unternehmen aus der Oberpfalz eine solche Sondergenehmigung beantragt hatte, beantwortete das BfArM am Donnerstag nicht.

Beschaffungsprozesse und wie man sie beschleunigen kann: Das war vor allem in den ersten Monaten der Corona-Pandemie ein großes Thema. Masken für Mund und Nase galten als Mangelware, weltweit. Teils wurden sie eiligst herbeigeschafft. Dafür wurden wiederum gerne horrende Summen fernab der üblichen Marktpreise verlangt - und bezahlt. Auch Kriminelle witterten Geschäfte. So deckte die Kriminalpolizei Traunstein im September einen mutmaßlichen Betrug mit nicht existenten Atemschutzmasken auf, die Schadensumme: 15 Millionen Euro. Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) und ein Passauer Unternehmer wiederum waren an einen Händler geraten, der ihnen nutzlose Masken aus China hatte andrehen wollen.