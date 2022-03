Von Johann Osel

Mit Verschwörungen kennt sich Ralf Stadler aus, seit Jahren fabriziert der AfD-Abgeordnete aus Niederbayern dazu Ansichten in Bild und Ton. Pandemie? Nein, "Corona-Märchen", staatlich angeordnet und zum Wohle der Pharmaindustrie oder womöglich Bill Gates. Migration? Kein Zufall, sondern bewusste Abschaffung des eigenen Volkes. Klimakrise? Pah, schon die antiken Hafenanlagen in Piräus seien unter Wasser gestanden. Nun hat Stadler eine vermeintliche Verschwörung ausgemacht, die ihn ganz direkt betreffen soll: Er konnte wegen technischer Probleme im Landtag seinen Dringlichkeitsantrag zur Spritsteuer nicht vorstellen, "Wahnsinn, was da läuft", teilt er seinen Anhängern auf Facebook mit: "Alles wird boykottiert da herinnen." Wer der Urheber ist, das Parlament oder gar Markus Söder in der Staatskanzlei? Stadler kann sich anscheinend nicht entscheiden, er zetert: "die bayerische Landtagsregierung".

Aber der Reihe nach: Im Landtag ist am Mittwoch während der laufenden Sitzung die Mikrofonanlage ausgefallen. Weil der Fehler nicht rasch zu finden war, wurde die Sitzung vorzeitig geschlossen; restliche Anträge sollen in die Fachausschüsse. Widerspruch der Fraktionen gab es offenbar erst mal nicht. Dafür aber sehr bald bei Stadler auf Facebook. Da munkelt er, seine Rede und die Ideen der AfD würden "verhindert" - dass sich weitere Redner aller Fraktionen auch der Technikpanne beugen mussten, wird nicht erwähnt. Man könne ja auch ohne Mikro nach vorne gehen und einfach lauter sprechen, so ein "Sauhaufen", meint er. Später holte Stadler seine Rede nach, anscheinend im leeren Plenarsaal, und stellte das Video online. Und draußen in seiner Facebook-Gemeinde ist man jetzt überzeugt, dass der AfD mal wieder ganz übel mitgespielt wurde von der bösen Regierendenclique - "Sauerei", "Grattlermethoden". Welch ein Glück, also doch noch eine Bühne für Stadler an diesem Tag.