Von Deniz Aykanat, Regensburg

Um zu den Regensburger Altkatholiken zu gelangen, muss man erst mal ins Autohaus. Das liegt in einem Gewerbegebiet beim Regensburger Hafen, drinnen führt zwischen glänzenden Neuwagen ein Weg an einem plätschernden Indoor-Bächlein vorbei, in dem knallorangene Kois - japanische Karpfen - schwimmen. Es riecht nach neuem Leder und Gummi. Durch eine graue Tür geht es ins Treppenhaus, ein Stockwerk höher in eine Art Einlieger-Wohnung mit Blumen-Tapete: Willkommen bei den Altkatholiken.