Coronavirus:Bayern schließt alle Schulen und Kitas

Corona-Zwangsferien in Bayern: Der Freistaat sperrt alle Schulen und Kindertagesstätten zu, um die Ausbreitung des Coronavirus einzudämmen. Das erfuhr die Süddeutsche Zeitung am Freitagmorgen aus Kreisen der Staatsregierung. Die Regelung gilt vom kommenden Montag an. Alle Einrichtungen bleiben bis zu den Osterferien geschlossen. Das bedeutet: Fünf Wochen lang wird kein Kind in Bayern eine Schule besuchen können. Die bayerischen Osterferien beginnen am 4. April und enden am 19. April. Für die Kindertagesstätten gilt: Auch sie bleiben bis einschließlich 3. April geschlossen. Für die Öffnung oder Schließung in den Ferien gibt es keine einheitlichen Regeln, jede Einrichtung oder jeder Träger entscheidet selbst über die Schließzeiten. Einzelheiten will die Staatsregierung um neun Uhr mitteilen.

Dass Bayern einen derart drastischen Schritt plant, war bereits am Donnerstag deutlich geworden, als Ministerpräsident Markus Söder dies nicht mehr ausschloss, so wie es seine Staatsregierung in den Tagen zuvor noch getan hatte. Allerdings wollte er offenbar nicht mit einem bayerischen Alleingang vorpreschen, sondern sich erst mit den Ministerpräsidenten der anderen Bundesländer abstimmen, die er am Donnerstag in Berlin traf. Bayern, wo inzwischen 500 Coronavirus-Fälle bestätigt worden sind, ist neben Nordrhein-Westfalen und Baden-Württemberg am stärksten von der Pandemie betroffen.

Aktuelles zum Coronavirus - zweimal täglich per Mail Alle Meldungen zur aktuellen Coronavirus-Lage in Deutschland und weltweit sowie die wichtigsten Nachrichten des Tages - zweimal täglich mit SZ Espresso. Unser Newsletter bringt Sie morgens und abends auf den neuesten Stand. Kostenlose Anmeldung: sz.de/espresso

Ebenfalls am Donnerstag hatte Söder angekündigt, dass er im Falle einer flächendeckenden Schließung eine Regelung für die Notbetreuung von Kindern treffen wolle. Da Eltern nicht zur Arbeit gehen werden, weil sie ihre Kinder betreuen müssen, fürchten Experten vor allem, dass dies das Gesundheitssystem zusätzlich belasten könne, wenn zum Beispiel Pfleger und Ärztinnen zu Hause bleiben, die wegen der Coronavirus-Pandemie dringend in den Praxen und Kliniken gebraucht würden. Wie eine solche Notbetreuung aussehen könnte, darüber grübelten die Fachleute der Ministerien am Donnerstag noch.

In den vergangenen Tagen hatten immer mehr Schulen zugesperrt, weil bei ihnen Lehrer oder Kinder positiv auf den Erreger Sars-CoV-2 getestet wurden. Am Donnerstagabend meldete das Kultusministerium 123 geschlossene Schulen im Freistaat, mehr als die Hälfte davon in Oberbayern. Nicht mitgerechnet sind jene Schulen, in denen nur einzelne Klassen zu Hause bleiben sollen, weil bei ihnen ein Coronavirus-Verdachtsfall aufgetreten ist. Insgesamt gibt es in Bayern etwa 6000 Schulen.

Bereits am Dienstag hatte Söder nach einer Kabinettssitzung verkündet, dass die bayerischen Hochschulen für angewandte Wissenschaften den Semesterbeginn um fünf Wochen verschieben müssen und dass auch die staatlichen Theater und Kultureinrichtungen den Betrieb bis nach den Osterferien, also bis zum 19. April einstellen. Auch die Universitäten müssen ihre Ferienkurse absagen - dort ist derzeit noch vorlesungsfreie Zeit, das Sommersemester beginnt traditionell erst Mitte April.