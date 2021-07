Heftige Gewitter mit Starkregen haben am frühen Montagabend in Südbayern erneut für Überschwemmungen gesorgt. Nach Angaben des Polizeipräsidiums in Kempten musste die Feuerwehr im Raum Sonthofen und Burgberg (beides Landkreis Oberallgäu) ausrücken, um Keller auszupumpen.

Das Landratsamt Oberallgäu appellierte auf Facebook, möglichst auf Autofahrten zu verzichten: Viele Straßen zwischen Kempten und Oberstdorf seien nach dem Starkregen überflutet.

Auch aus dem südlichen Oberbayern wurden einzelne Überschwemmungen und Feuerwehreinsätze gemeldet, wie das Polizeipräsidium Rosenheim berichtete. Dort sei ein Krisenstab mit Vertretern des Katastrophenschutzes, der Feuerwehr, des THW, des Rettungsdienstes und der Berg- und Wasserwacht zusammengetreten. "Rund 1000 Kräfte sind heute Abend im Landkreis Rosenheim gefordert", hieß es.

Bis kurz nach 22 Uhr seien sie bereits zu mehr als 250 Einsätzen gerufen worden. Auch im Zugverkehr kam es durch die Gewitter zu Beeinträchtigungen. Die Strecke München-Salzburg wurde zwischen Rosenheim und Salzburg gesperrt, ist aber inzwischen wieder befahrbar. Bäume mussten aus der Oberleitung entfernt werden.

Die Unwetterfront zog nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes in nördlicher Richtung über ganz Schwaben in Richtung Oberbayern und Franken. Der Deutsche Wetterdienst hatte zunächst für das Allgäu und auch andere Teile des Freistaats vor Unwettern gewarnt. Schwerer Starkregen mit bis zu 40 Litern Niederschlag pro Quadratmeter innerhalb kurzer Zeit sowie Hagel und Sturm waren vorausgesagt.

Murenabgang nahe Rosenheim, Großeinsatz auch in Götting

In der Nähe von Rosenheim hatte laut Polizei eine Mure eine Straße mit Schlamm verschüttet. Bäume waren umgestürzt und Straßen und Keller geflutet worden. Nach Angaben des Landratsamtes waren Tiefgaragen und Keller vollgelaufen. Im Landkreis war der Unwetteralarmplan ausgelöst worden, nachdem örtlich über 50 Liter pro Quadratmeter Regen gefallen waren.

Im Bruckmühler Ortsteil Götting im Kreis Rosenheim pumpte ein Großaufgebot an Einsatzkräften mit Hochleistungsgeräten in der Nacht große Mengen Oberflächenwasser aus dem übervollen Goldbach ab. "Da mussten wir schauen, dass der Bach einigermaßen im Bett bleibt", sagte ein Sprecher des Landratsamts. In Götting sei zudem Wasser in eine Biogasanlage eingedrungen.

Gegen zwei Uhr seien noch etwa 250 Kräfte aktiv gewesen. Ein zuvor zusammengetretener Krisenstab habe sich allerdings wieder abgemeldet. Insgesamt seien allein im Kreis Rosenheim mehr als 1000 Helfer von Feuerwehr, Technischem Hilfswerk, Rettungsdienst sowie Berg- und Wasserwacht bei 340 Einsätzen gewesen.

Auf Höhe der Gemeinde Rimsting musste laut Landratsamt auch ein ICE der Deutschen Bahn für längere Zeit anhalten, weil Bäume auf die Gleise gestürzt waren. Der ICE konnte aber geborgen werden und die Fahrt fortsetzen.

Weitere Gewitter am Dienstag erwartet

In den Landkreisen Weilheim-Schongau, Bad Tölz-Wolfratshausen und Garmisch-Partenkirchen gab es insgesamt über hundert unwetterbedingte Einsätze, wie die Feuerwehr mitteilte. Zwei Menschen wurden den Angaben zufolge leicht verletzt, als ein Baum auf ihr Auto fiel.

Ab dem späten Montagabend entspannte sich die Wetterlage wieder. Am Dienstag erwartet der Deutsche Wetterdienst weitere Gewitter. Insbesondere im Alpenvorland sei örtlich mit Starkregen, Hagel und Böen zu rechnen. Unwetter und Sturmböen seien nicht auszuschließen.

Bereits am Wochenende hatten starke Unwetter vor allem in Oberbayern gewütet - in Eglfing im Landkreis Weilheim-Schongau kam ein Mensch ums Leben. Der 57-jährige Jäger saß am Sonntagnachmittag in einem Waldstück auf einem Hochsitz, als dieser nach bisherigen Erkenntnissen von einer Windböe umgerissen wurde.