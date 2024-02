Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger (Freie Wähler) hat Ministerpräsident Markus Söder (CSU) die Schuld dafür gegeben, dass die Menschen in Mehring (Landkreis Altötting) in einem Bürgerentscheid gegen den Bau von zehn Windrädern gestimmt haben. Die zehn Anlagen sollten Teil des größten Windparks im Freistaat werden. Der soll im Altöttinger Forst entstehen, mit insgesamt 40 Windrädern. Für die Planung des Parks sei nicht er selbst zuständig gewesen, sondern "der Herr Ministerpräsident", sagte Aiwanger beim "Sonntags-Stammtisch" im Bayerischen Fernsehen. Die Menschen seien "eben von dieser Planung nicht überzeugt" gewesen. In der Sendung deutete Aiwanger zudem an, mit der Planung des Windpark-Projekts noch einmal komplett von vorne zu beginnen. "Am Ende wird es vielleicht nicht anders gehen", sagte er.