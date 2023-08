Bayerns stellvertretender Ministerpräsident äußert sich zu dem Vorwurf, in seiner Jugend ein rechtsextremistisches Pamphlet ausgelegt zu haben. Ein Gutachten legt nahe, dass es auf der selben Schreibmaschine geschrieben wurde wie Aiwangers Facharbeit.

Von Katja Auer, Thomas Balbierer, Sebastian Beck, Andreas Glas und Johann Osel

In der Debatte um ein antisemitisches Flugblatt zu seiner Schulzeit hat Bayerns Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger erstmals zentrale Punkte der damaligen Abläufe eingeräumt. Demnach seien zu seiner Schulzeit am Gymnasium Mallersdorf-Pfaffenberg "ein oder wenige Exemplare" der Hetzschrift in seiner Schultasche gefunden worden, wie die SZ zuvor berichtete. Er sei daraufhin zum Direktor einbestellt worden, ihm sei mit der Polizei gedroht worden und er habe eine Strafe erhalten. Diese habe er "unter Druck" akzeptiert. Allerdings habe er das Papier nicht selbst verfasst und erachte "den Inhalt als ekelhaft und menschenverachtend". Der Verfasser des Papiers sei ihm bekannt, dieser werde sich selbst erklären. "Weder damals noch heute war und ist es meine Art, andere Menschen zu verpfeifen."