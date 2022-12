Von Thomas Balbierer

Die SPD will in Bayern ein Volksbegehren gegen die 10-H-Abstandsregeln für Windräder starten. Das kündigte Parteichef Florian von Brunn am Freitag in einer Pressemitteilung an. "Wir brauchen in Bayern mehrere Tausend zusätzliche Windräder. Nur so können wir die Strompreise senken und Arbeitsplätze sichern", so der Spitzenkandidat für die Landtagswahl 2023. Die SPD werde in den kommenden Wochen bei Verbänden und anderen Parteien für Unterstützung werben. "10H muss weg", fordert von Brunn, der damit den öffentlichen Druck auf Ministerpräsident Markus Söder (CSU) erhöhen will.

Erst vor wenigen Wochen hatte die Staatsregierung aus CSU und Freien Wählern die umstrittene Abstandsregelung gelockert. Sie schreibt vor, dass die Entfernung von Windkraftanlagen zur nächsten Wohnsiedlung mindestens das Zehnfache ihrer Bauhöhe betragen soll - mit den Lockerungen wurden kürzlich Ausnahmen von dieser Regel geschaffen.

Neue Windkraftanlagen sollen demnach mit einem einheitlichen Mindestabstand von 1000 Metern zu Wohngebieten gebaut werden können. Zudem gilt die Abstandsregel künftig nicht mehr entlang von Autobahnen oder Eisenbahnstrecken, in Gewerbegebieten oder im Wald. Ministerpräsident Söder erhofft sich davon, einen neuen Boom für Windenergie, die seit Einführung der 10-H-Regel im Jahr 2014 nahezu lahmgelegt wurde. "Es weht tatsächlich ein frischer Wind für den Wind", sagte Söder im Dezember.

SPD-Chef von Brunn kritisiert die Regeländerungen hingegen als "Flickschusterei" und vermutet ein "Bürokratiemonster". Er will 10H nun mittels eines Volksbegehrens kippen. "Mit Söders Blabla-Politik lässt sich das Windkraft-Defizit nicht beheben", sagt der Sozialdemokrat. Er fordert, alle Sondervorschriften aus der Bayerischen Bauordnung zu streichen, um den "Windkraftstopp" in Bayern zu beenden.

Ein Volksbegehren ist ein Mittel, um eine Gesetzesvorlage mit Unterstützung der Bevölkerung in den Landtag einzubringen. Dafür braucht es 25 000 Unterschriften. Wird diese abgelehnt, kann ein Volksentscheid herbeigeführt werden - der den öffentlichen Druck auf die Regierung noch einmal steigert.