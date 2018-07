13. Juli 2018, 07:46 Uhr SZ Espresso Der Morgen kompakt - die Übersicht für Eilige

Was wichtig ist und wird: Trumps Kritik an May, Entlastungen für Mieter, EU-Innenminister zu Asyl

Von Benedikt Peters

Was wichtig ist

Trump provoziert Großbritannien. Im Interview mit einem englischen Boulevardblatt sagt der US-Präsident, Premierministerin May habe die Brexit-Verhandlungen vermasselt, zudem lobt er ihren unlängst als Minister zurückgetretenen Gegenspieler Boris Johnson als möglichen "hervorragenden Regierungschef". Lesen Sie dazu den Text von Thorsten Denkler. Trump weilt derzeit für einen Arbeitsbesuch in Großbritannien. Der Besuch in Bildern.

Großstädter sollen bei Mieten entlastet werden. Die Mietpreisbremse soll verschärft werden. Doch die ursprünglich geplante Regelung wurde jetzt abgeschwächt. Mehr dazu von Thomas Öchsner

EU-Innenminister wollen das Asylproblem outsourcen. Beim Treffen in Innsbruck wirbt FPÖ-Gastgeber Kickl für mehr Grenzschutz. Im Vorfeld empört ein Papier der österreichischen Regierung durch die "harte rechtspopulistische" Sprache. Zum Text von Thomas Kirchner

Tausenden drohen Kürzungen bei Betriebsrenten. Erstmals wird das Ausmaß der Krise bei Pensionskassen öffentlich. Mit 45 Kassen führt die Finanzaufsicht nun "intensive Gespräche". Die Einzelheiten

Polizisten schlagen Antisemitismus-Opfer ins Gesicht. Wieder Gewalt gegen einen Israeli, der eine Kippa trägt: Mitten in Bonn wird ein Professor angegriffen. Kurz darauf wird er mit dem Täter verwechselt und nochmals geschlagen - von deutschen Polizisten. Zum Bericht

Fußball-WM

Von Slaven Belupo ins WM-Finale. Ein Land mit 4,2 Millionen Einwohnern stellt einen WM-Finalist und der Trainer trägt Trikots seiner Spieler: Die Geschichte von Zlatko Dalic ist mindestens so erstaunlich, wie die seiner Mannschaft. Zum Text

Das Heulen bei Real Madrid. Bei der WM ist er ausgeschieden, bei seinem Club sorgt der Portugiese Cristiano Ronaldo durch seinen bevorstehenden Weggang für Kummer: Droht den Spaniern wieder eine titellose Zeit? Hier mehr lesen

Was wichtig wird

Prozess gegen mutmaßliche Gruppenvergewaltiger beginnt. Die fünf Männer im Alter zwischen 16 und 23 Jahren sollen junge Frauen im Ruhrgebiet in den Wald gelockt und sich an ihnen vergangen haben. Nun müssen sich vor dem Landgericht Essen wegen Vergewaltigung, Körperverletzung und Nötigung verantworten. Zum Vorbericht von Arne Hell und Lena Kampf

Vier Männer kämpfen um Einzug ins Wimbledon-Endspiel. Im ersten Halbfinale des berühmten Rasenturniers treffen der Südafrikaner Kevin Anderson und der US-Amerikaner John Isner aufeinander. Danach bestreiten Novak Djokovic aus Serbien und der spanische Weltranglistenerste Rafael Nadal das zweite Duell.

Frühstücksflocke

Donald Trump, die Queen und die Fettnäpfchen. Das kann doch eigentlich nur schiefgehen, wenn der amerikanische Politik-Rüpel auf die 92-jährige britische Lady trifft, oder? Beim Empfang auf Schloss Windsor gibt es einige Regeln, die der Präsident auf jeden Fall beachten sollte, um nicht von der englischen Klatschpresse niedergemacht zu werden. Der Queen die Hand auf die Schulter zu legen, gilt als absolutes No Go. Was der Präsident sonst noch beachten sollte, lesen Sie in diesem Interview mit Adelsexperte Jürgen Worlitz.