Die Meere sind ein Ort voller Schrecken. Auf historischen Seekarten bevölkern Seeschlangen, Monster und Mischwesen die Gewässer. Bereits Homer dichtete von Ungeheuern wie der sechsköpfigen Skylla und der Charybdis, die Seeleute in die Tiefe sogen oder von ihren Schiffen angelten. In der Bibel verschluckt ein Wal den Propheten Jona, in den Märchen aus Tausendundeiner Nacht landet Sindbad der Seefahrer auf einem Eiland, das sich als Riesenfisch entpuppt. Skandinavische und isländische Erzähler wiederum gruselten sich vor einem Kraken, der Schiffe verschlinge - oder auch vor einem riesigen Wesen namens "Hafgufa": Dieses liege still im Wasser und locke mit weit aufgerissenem Maul Beute an, heißt es zum Beispiel im norwegischen "Königsspiegel" von 1250. Sind genügend Fische ins Maul geschwommen, schnappt es zu.

Was die Menschen zu solchen Geschichten inspirierte, lässt sich wissenschaftlich heute kaum noch klären. Doch zumindest dieses Hafgufa-Tier könnte in Wahrheit gar kein Fabelwesen gewesen sein. Wie Wissenschaftler um den Meeresarchäologen John McCarthy von der Flinders University in Adelaide nun im Fachjournal Marine Mammal Science argumentieren, hatten die Leute womöglich einfach Wale beschrieben, die auf eine besondere, von modernen Forschern erst 2011 wiederentdeckte Weise Fische fingen.

Beim "trap feeding" oder "tread-water feeding" stehen Wale senkrecht knapp unter der Meeresoberfläche im Wasser und reißen ihre Mäuler auf. Fische verwechseln das Maul womöglich mit Felsen, die Schutz vor Seevögeln versprechen, und schwimmen hinein - oder sie werden von der vom Wal verursachten Strömung hineingezogen. Das Spektakel dauert bis zu einer halben Minute, dann klappt der Wal sein Maul zu und taucht ab. Wissenschaftler haben dieses Verhalten mittlerweile bei Buckel- und Brydewalen vor Vancouver Island sowie im Golf von Thailand beobachtet.

Detailansicht öffnen So wie in diesem Schema stehen Buckelwale beim "trap feeding" im Wasser. (Foto: John McCarthy)

Warum die Tiere auf diese Weise fressen, ist unklar. Zuletzt meinten Forscher, sie könnten damit auf die Verschmutzung der Meere und die Ausbreitung sauerstoffarmer Todeszonen in mittleren Tiefen reagieren: Gibt es nur noch an der Oberfläche Fische, müssen Wale zum Fressen eben nach oben. Möglich ist aber auch, dass die Technik einfach bequem ist. Buckelwale ernähren sich von Plankton und kleinen Fischen; bei der Jagd pflügen sie gerne mit offenem Maul durch Fischschwärme. Ist das stationäre Jagen womöglich effektiver, wenn die Beutefische eher locker verteilt sind? Und machen die Wale dies dann womöglich schon länger, unabhängig von der Meeresverschmutzung?

Aufgestoßene Essensreste dienen Hafgufa und Buckelwal als Köder

Den Forschern um McCarthy zufolge entspricht die Fresstechnik zumindest verblüffend genau den Beschreibungen des Hafgufa. Auch Details passen, schreiben die Wissenschaftler: Im Königsspiegel locke jenes Tier etwa Beutetiere an, indem es aufstößt und einige Essensreste als Köder ausspuckt. Und tatsächlich würden Buckelwale beim Fressen einen Geruch verbreiten sowie Fischreste hinterlassen.

Er habe diese Ähnlichkeiten erst für einen Zufall gehalten, sagt Meeresarchäologe McCarthy laut einer Pressemitteilung der Flinders University. Doch Mediävisten zufolge werde der Hafgufa in mittelalterlichen Schriften keineswegs als Seemonster beschrieben, sondern als eine Walart. Und bereits im "Physiologus", einer frühchristlichen Naturschrift, die auf das zweite Jahrhundert nach Christus zurückgeht, findet sich ein ähnliches Tier: die "Aspidochelone", ein Wal, der sich auf dieselbe Weise ernährt.

Detailansicht öffnen Eine sogenannte Aspidochelone in einer Ausgabe des auf die Antike zurückgehenden "Physiologus". (Foto: Bürgerbibliothek Bern)

Dass sich die Beschreibungen dieser Tiere über die Jahrhunderte hinweg so ähnlich blieben, spreche ebenfalls dafür, dass authentische Beobachtungen zugrunde lagen, argumentieren sie. Erst im 17. und 18. Jahrhundert hätte man die Schilderungen demnach als Legenden mythischer Seemonster missverstanden. Vorher hätte man sie allenfalls etwas ausgeschmückt.

So ist der Hafgufa in den Legenden groß wie eine Insel und wird gerne mit einer solchen verwechselt. In der isländischen Saga von Örvar Oddr aus dem 13. Jahrhundert etwa berichtet der unbekannte Dichter davon, sein Held sei durch vermeintliche Felsen gesegelt, die in Wahrheit das geöffnete Maul eines stundenlang auf Beute wartenden Hafgufa gewesen seien. Haben die Wissenschaftler recht, waren diese Übertreibungen einfach das unvermeidliche bisschen Seemannsgarn.

Doch wenn das so ist, warum hat dieses Fressverhalten von Buckelwalen dann jahrhundertelang niemand zu Gesicht bekommen? Die Forscher um McCarthy erklären das mit der stark zurückgegangenen Anzahl von Buckelwalen: Im 16. Jahrhundert gab es allein im Nordatlantik Genanalysen zufolge wohl mehr als 200 000 dieser Tiere. Aktuell sind es geschätzt nur einige Zehntausend, aber die Bestände erholen sich. Womöglich werden sich die Sichtungen künftig wieder häufen.