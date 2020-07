Von Elisabeth Dostert, Martinsried

Die Hoffnung ist wohltemperiert. 25 Grad und 30 Grad steht auf zwei Schränken im Labor des Biotechnologieunternehmens Leukocare in Martinsried. Vorstandschef und Mitgründer Michael Scholl öffnet einen der Temperierschränke, greift eine der bunten Schachteln und entnimmt ein Injektionsfläschchen mit wässriger Flüssigkeit. "Das ist unser Impfstoffkandidat gegen das Coronavirus", sagt Scholl. Die italienische Firma Reithera hat ihn entwickelt. Er richtet sich wie viele andere Kandidaten gegen das Spike-Protein auf der Oberfläche des Coronavirus. Es ist ein adenoviraler, vektorbasierter Impfstoff: Wie eine Fähre transportiert ein lebendes Virus - es stammt in diesem Fall von Gorillas - ein Stück der Boten-RNA des Coronavirus in die Zellen, um dort eine Immunreaktion zu erzeugen, also die Bildung von Antikörpern.