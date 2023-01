An der Spitze von Bosch: der Dortmunder Stefan Hartung.

Interview von Bastian Brinkmann, Max Hägler und Christina Kunkel, Stuttgart

Stefan Hartung, 56, ist für Bosch eine ziemliche Revolution. Zum einen ist der gebürtige Dortmunder anders als die meisten seiner Vorgänger kein Schwabe. Zweitens ist er zwar Maschinenbauer, aber doch eher robuster Heimwerker als schwäbischer Tüftler: Bilder aufhängen, das verschaffe ihm ein Erfolgsgefühl, gesteht Hartung. Das anschließende Lachen ist - drittens - eine sonst selten zu vernehmende Gefühlsregung hier in der Bosch-Zentrale in Stuttgart. Aber wohl hilfreich in diesen Zeiten.