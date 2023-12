Zumindest in einer Kategorie deutete sich früh an, wem an diesem Abend wohl eine der drei goldenen Trophäen überreicht werden würde. Von den Eingangsstufen des prunkvollen Kurhauses von Baden-Baden schlängelte sich ein roter Teppich viele Meter vorbei an Säulen, hohen Spiegelwänden und unter großen Kronleuchtern bis ins Innere hinein. Die erste Möglichkeit von vielen zum Austausch, wenn der deutsche Sport sich traditionell kurz vor Weihnachten schick macht, um seine Besten des Jahres zu ehren. Es habe 2023 so viele Höhepunkte und herausragende Leistungen gegeben, sagten die Athletinnen und Athleten auf dem Weg in den Bénazetsaal. Bei der Frage, welches Ereignis hervorstach, waren sich dann aber doch quasi alle einig. Egal, ob sie auf Tartanbahnen oder Hallenboden, im Wasser, am Barren oder mit Skiern unterwegs sind. "Definitiv", sagte Sprinterin Gina Lückenkemper: "Das ist die Weltmeisterschaft der Basketballer gewesen."