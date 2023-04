Von Elmar Brümmer und Anna Dreher, Melbourne

Wer und was bleibt einem wohl in Erinnerung in den vier Wochen Formel-1-Pause nach dem Großen Preis von Australien? Max Verstappen, der erstmals im Albert Park gewinnen konnte? Ein erstarkter Mercedes mit einem noch stärkeren Lewis Hamilton? Oder Fernando Alonso, der jetzt zum dritten Mal Dritter wurde mit dem Aston Martin. Elf Weltmeistertitel versammelt auf einem Podium, das gibt es nicht alle Tage. Aber hängen bleiben vom dritten WM-Lauf dieser Saison werden vor allem die nicht so schönen Wörter: Chaos. Farce. Wut. Und die Begriffe Safety-Car und rote Flaggen. Denn gleich dreimal wurde das Rennen abgebrochen, zweimal auf den letzten drei Runden, ehe das Feld unter Überholverbot über die Ziellinie rollte. Wer will, kann darin auch ein furioses Finale sehen. Was es allerdings nicht war: ein Skandal.

Aber schön der Reihe nach, auch wenn das bei der Vielzahl der Ereignisse schwerfällt. Wenige Runden vor Schluss knallte Kevin Magnussen mit seinem Haas-Ferrari in die Streckenbegrenzung. Der Däne lenkte fortan ein Dreirad: Sein vierter Pneu lag mitten auf der Straße, noch dazu Teile seines Wagens. Das Rennen wurde nicht nur unterbrochen, sondern gestoppt. Rote Flagge, alle Autos in die Boxengasse, alles auf neu. "Was zum Teufel soll das heißen, rote Flagge?", fluchte Verstappen per Funk. Mehr als neun Sekunden Vorsprung hatte der amtierende Formel-1-Weltmeister auf seinen Verfolger Hamilton herausgefahren. Nun würde ein Start stehend erfolgen. Damit war sein großer Vorteil hin - und die Spannung für die verbleibenden zwei Runden und etwa 10,5 Kilometer ordentlich erhöht. Sollte es etwa genau darum gehen?

Der 25 Jahre alte Niederländer kam gut weg, Hamilton auch, dahinter aber brach das Chaos aus. Carlos Sainz berührte mit dem linken vorderen Rad seines Ferrari das hintere von Alonsos Aston Martin, der sich daraufhin drehte, jedoch mit niemandem sonst kollidierte und den Grand Prix fortsetzen konnte. In der nächsten Kurve dann donnerten die beiden Alpine von Pierre Gasly und Esteban Ocon in die Wand, Trümmerteile flogen umher. Die rosa lackierten Autos hatten jeweils Totalschaden. Das Rennen wurde schon wieder abgebrochen, rote Flagge, wie bereits in der siebten Runde nach einem Crash von Williams-Pilot Alex Albon.

Der böse Schatten des skandalumwitterten WM-Finales von 2021 taucht in Melbourne wieder auf

Und nun? Würde die Rennleitung angesichts der letzten Runde das gesamte Feld wieder auf die Gerade bitten und einen weiteren Neustart hinter dem Safety Car anordnen, um die Sache schnell und würdig ausrollen zu lassen? Oder würde sie den Grand Prix komplett abbrechen? Und wie würde dann das Ergebnis lauten?

Während die Rennleitung sich über das so umfangreiche wie komplizierte Regelwerk beugte, forderte das begeisterte Publikum, unbedingt weiterzumachen, die untätigen Fahrer versuchten, sich die Spannung nicht anmerken zu lassen. Alonso unterhielt sich mit den Mechanikern; Hamilton setzte sich in der Garage auf einen Stuhl und hörte Musik; Verstappen wartete beim Kommandostand mit seinen Ingenieuren. Nach einigen Minuten stand fest: Es würde einen rollenden Neustart hinter dem Safety Car geben mit Verstappen, Hamilton, Alonso auf den vorderen Plätzen.

Detailansicht öffnen Entscheidungsträger in der Formel 1: Der Deutsche Niels Wittich (rechts) muss als Rennleiter am Sonntag in Melbourne viel diskutierte Beschlüsse fassen. (Foto: Mark Sutton/Motorsport Images/Imago)

Der deutsche Rennleiter Niels Wittich hat damit völlig korrekt gehandelt - trotzdem tut sich die Formel 1 mit ihrem ewigen Wunsch, um jeden Preis Spannung bis zum Schluss generieren zu wollen, keinen Gefallen. Das Rennen hätte schon viel früher abgebrochen werden sollen, müssen und können. So kamen Erinnerungen an das skandalumwitterte WM-Finales von 2021 unter der Abendsonne von Melbourne wieder auf. Die Debatte dreht sich um die Frage, ob der Sport zugunsten der Show geopfert wird. Und auch um den Vorwurf, dass in einer der professionellsten Sportarten der Welt die Regeln offenbar viel zu kompliziert sind und dadurch ein Chaos entsteht, das am Ende dem Image schaden könnte. Erst im letzten Rennen in Dschidda war Alonso der dritte Platz zunächst entzogen und dann nach mehr als drei Stunden wieder zugesprochen worden.

Detailansicht öffnen Achtung, Kreisverkehr: Der spanische Rennfahrer Fernando Alonso dreht in seinem Boliden eine Pirouette - und wird trotzdem noch ohne Kratzer Dritter beim Grand Prix in Melbourne. (Foto: Ivan Glavas/Icon/Imago)

Die kuriose Schlussphase im Albert Park reicht zwar nicht an Abu Dhabi 2021 heran, aber Branchensenior Fernando Alonso tobte zurecht über Boxenfunk: "Bescheuerte Regel!" Denn zwischen Abbruch zwei und Neustart drei gab es wilde Diskussionen darum, wie die endgültige Startreihenfolge und damit das Ergebnis aussehen würde. Nochmal mit der gleichen, ursprünglichen Startaufstellung, oder nach dem Ausgang des so in die Hose gegangenen zweiten Starts?

Wittich entschied sich für die alte Chronologie, minus der kaputten Autos. Was ihn aber nicht daran hinderte, dem Ferrari-Piloten Carlos Sainz fünf Strafsekunden für seine rüde Attacke aufzubrummen, damit rutschte der Spanier aus den Punktenrängen - für einen Start, der gar nicht zählte. Verrückt. Aber auch korrekt. Dabei ging es nicht nur um einzelne Plätze, sondern auch um reichlich Geld, denn durch die zahlreichen Ausfälle kurz vor Schluss wären Teams nach vorne gerückt, die zwar im Hintertreffen waren, sich aber bei den heftigen Kollisionen schadlos halten konnten. Deshalb legte auch das Haas-Team von Nico Hülkenberg, der als Siebter seine ersten Punkte nach dem Comeback holte, noch einmal Protest ein - letztendlich jedoch erfolglos.

Mercedes-Teamchef Toto Wolff will möglichst nicht mehr an den Verlust von Hamiltons achtem Titel im vorletzten Dezember erinnert werden, als der wenig später abgesetzte Rennleiter Michael Masi die Regeln für einen Safety-Car-Star neu interpretiert hatte und Verstappen beinahe kampflos doch noch Champion wurde. Und so bewertete Wolff nun lieber die Gegenwart: "Es war alles regelgerecht, aber es war verwirrend. Das ist gut für die einen, schlecht für die anderen." Für ihn ging es grundsätzlich mehr um die Klärung der Frage, wann ein Abbruch adäquat ist, wann eine virtuelle Safety-Car-Phase, wann eine Neutralisierung: "Die Formel 1 bietet großartiges Entertainment, und das war auch heute so. Wichtig ist nur, dass die Regeln für alle gleichbleiben."