Formel 1 in Australien:Verstappen gewinnt im Chaos

Der amtierende Weltmeister holt sich in einem von Unterbrechungen geprägten Rennen seinen zweiten Saisonsieg. Zweiter in Melbourne wird Lewis Hamilton, Dritter Fernando Alonso.

Von Anna Dreher

Wenige Runden vor Schluss kam dann noch einmal das Safety Car auf die Strecke beim Großen Preis von Australien, zum wiederholten Mal an diesem Sonntag. Kevin Magnussen war in Kurve zwei zu weit von der Strecke abgekommen und mit seinem Haas in die Streckenbande geknallt, Funken flogen, seine hintere rechte Aufhängung brach und der Däne lenkte fortan ein Dreirad: Sein vierter Pneu lag mitten auf der Straße, noch dazu Teile seines Wagens. Das Rennen wurde nicht nur unterbrochen, sondern gestoppt. Rote Flagge, alle Autos in die Boxengasse des Albert Park Circuit, alles auf neu.

"Was zum Teufel, was soll das heißen, rote Flagge?", fluchte Max Verstappen durch den Funk. Mehr als neun Sekunden Vorsprung hatte sich der zweimalige, amtierende Formel-1-Weltmeister auf seinen Verfolger Lewis Hamilton rausgefahren. Nun würde es einen stehenden Start geben, also alle Autos wieder auf der Geraden geparkt. Damit war sein großer Vorteil hinüber - und die Spannung für die verbleibenden zwei Runden und etwa 10,5 Kilometer ordentlich erhöht.

Der stehende Start war auch deshalb keine gute Nachricht für Verstappen, weil er von der Parkbucht an diesem Sonntag in Melbourne bisher schlecht weggekommen war. Schon zweimal hatte es zuvor die Situation gegeben: Einmal regulär, einmal nach einem Crash. Beim dritten Mal aber kam der Niederländer deutlich besser weg, er setzte sich gegen Hamilton durch und fuhr problemlos weiter - im Gegensatz zu diversen anderen Fahrern hinter ihm. Dieser Neustart lief denkbar chaotisch ab und kostete manches Team sehr viel Geld.

Carlos Sainz berührte mit seinem linken vorderen Rad das hintere des Aston Martins von Fernando Alonso, der sich daraufhin drehte, jedoch mit niemandem sonst kollidierte und den Grand Prix aber fortsetzen konnte. Es ging so eng zu, dass sich Sergio Perez nicht anders zu helfen wusste, als aufs Kiesbett auszuweichen. In der nächsten Kurve dann knallten die Alpines von Pierre Gasly und Esteban Ocon in die Wand, Trümmerteile flogen umher. Die rosa lackierten Autos: Totalschaden. Das Rennen: Wieder abgebrochen, rote Flagge!

Und nun? Würde die Rennleitung das gesamte Feld wieder auf die Gerade bitten, weil keine gesamte Runde absolviert worden war, und einen weiteren Neustart hinter dem Safety Car nach der gleichen Startformation wie eben anordnen? Das forderte der aufgebrachte Alonso im Funk. Oder würde sie den Grand Prix abbrechen und die Wertung zum Zeitpunkt des Abbruchs zählen? Während die Rennleitung sich vermutlich über das Regelwerk beugte und die aus ihrer Sicht richtige Entscheidung debattierte, blieb manch ein Fahrer im Auto sitzen, Alonso unterhielt sich mit seinen Mechanikern, Hamilton setzte sich in der Garage auf einen Stuhl und hörte Musik, Verstappen stand beim Kommandostand mit seinen Ingenieuren.

Nach einigen Minuten stand schließlich fest: Es würde einen rollenden Neustart hinter dem Safety Car geben mit Verstappen, Hamilton, Alonso auf den vorderen Plätzen. Eine entspannte Ehrenrunde später feierte Verstappen seinen zweiten Saisonsieg im dritten Rennen vor Hamilton und Alonso. Für den 41-Jährigen war es der dritte dritte Platz in diesem Jahr. "Diese roten Flaggen, ich weiß nicht, die erste kann man geben, die anderen - das war alles chaotisch", sagte Verstappen nach dem Rennen.

Für Ferrari setzt sich auch in Australien die Misere fort: Charles Leclerc scheidet früh aus

Verstappen startete erstmals von der Pole Position bei diesem Grand Prix und hatte von früher gewohnte, zuletzt aber seltene Nachbarschaft hinter sich: Die beiden Mercedes gesellten sich zu ihm in die vorderen Reihen, George Russell startete als Zweiter, hinter dem 25-Jährigen lauerte Lewis Hamilton. "Das ist absolut unerwartet. Es fühlt sich toll an", sagte der siebenmalige Weltmeister nach der Qualifikation am Samstag und verband direkt eine Ansage damit: "Wir sind zu zweit gegen nur einen Red Bull."

Und tatsächlich kamen die Silberpfeile besser weg: Russell fuhr auf den ersten Metern schneller weg und dann in der ersten Kurve innen an Verstappen vorbei. Als wäre das nicht genug, geriet der Niederländer dann auch noch ins Gemenge mit den hinteren Autos und musste in der dritten Kurve Hamilton rechts an sich vorbeiziehen sehen. "Er hat mich von der Strecke gedrängt, ich war vorne", funkte Verstappen. Doch vielmehr hatte er diesem zu viel Platz gelassen. Zu weit aber konnten sich die beiden Mercedes nicht auf und davon machen, weiter hinten war es unmittelbar vor diesem Manöver so eng zugegangen, dass sich erst der Ferrari von Carlos Sainz und der Aston Martin von Fernando Alonso berührten, ohne Folgen, bevor die Autos ihrer Teamkollegen Charles Leclerc und Lance Stroll auf Tuchfühlung gingen, mit Folgen.

Leclerc landete im Kiesbett von Kurve drei. Gelbe Flagge, Rennunterbrechung. Damit setzte sich die Misere der Scuderia fort, die doch dieses Jahr eigentlich beendet werden sollte. Vergangenes Jahr noch hatte Leclerc auf dem Albert Park Circuit gewinnen können und führte die Weltmeisterschaft an, danach aber lief nur noch wenig zusammen - ein Muster, das sich in den ersten drei Rennen 2023 fortsetzt. Platz vier von Carlos Sainz in Bahrain war bisher das beste Ergebnis unter dem neuen Teamchef Fred Vasseur. "Lance war in in meinem toten Winkel", sagte Leclerc. "Wieder ein Rennen ohne Punkte, das ist sehr frustrierend und wirklich der schlimmste Start in die Saison."

Während er frustriert von der Strecke in Richtung Fahrerlager unterwegs war, nutzten die ersten Fahrer auf den hinteren Positionen die Pause zum Reifenwechsel. Drei Runden später wurde das Rennen wieder freigegeben - um im siebten Durchlauf erneut unterbrochen zu werden. Diesmal war Alex Albon am Ausgang der sechsten Kurve in die Bande geschlagen, als Sechster mit der Aussicht auf Punkten, was für das nicht gerade erfolgsverwöhnte Williams-Team besonders bitter war.

Und weil der Einschlag so heftig und zu viel Kies auf die Strecke geflogen war, wurde aus der gelben eine rote Flagge, alle Autos mussten in die Boxengasse. Damit war der Vorteil des eigentlich cleveren Zugs eines Reifenwechsels während der gelben Flagge, den Mercedes mit Russell und Ferrari mit Sainz wählten, weg. "Das hat mir einen massiven Nachteil gebracht", hatte Hamilton nach dem Reifenwechsel seines Kollegen noch an seine Box gemeldet. Wenige Minuten später musste Mercedes-Teamchef Toto Wolff an Russell funken: "Sorry, George, das hat es uns vermasselt."

Denn durch die rote Flagge erhielten alle Fahrer einen freien Boxenstopp, ohne ihre Position zu riskieren. Davon profitierten der neue Führende Hamilton und der nun zweitplatzierte Verstappen. Russell war nur noch Siebter hinter dem Haas von Nico Hülkenberg. Sainz war auf Rang Elf gerutscht, Sergio Perez im zweiten Red Bull auf Platz 14.

Detailansicht öffnen Motor kaputt, Grand Prix vorbei: George Russell verlässt geknickt die Rennstrecke. (Foto: Simon Baker/Pool via Reuters)

In der neunten Runde erfolgte der zweite stehende Start des Tages, wieder lief es nicht optimal für Verstappen, Hamilton zog davon, immerhin den drittplatzierten Alonso konnte Verstappen hinter sich halten. Aber er pirschte sich immer weiter nach vorne, bis er die Schnelligkeit seines Dienstwagens doch ausspielen konnte: In der zwölften Runde zog Verstappen auf der Gegengeraden an Hamilton vorbei - und davon, Sekunde um Sekunde vergrößerte er den Abstand.

Die verlorene Führung aber war dann schon bald das kleinere Problem für Mercedes, denn weiter hinten wurde Russell immer langsamer, verlor einen Platz nach dem anderen, bis Flammen aus seinem W14 stachen. So schnell kann aus der Aussicht auf einen grandiosen Arbeitstag ein vermaledeiter werden. Russell musste am Ende der Boxenausfahrt rechts ranfahren, Streckenposten eilten mit Feuerlöschern herbei, auch für ihn war der Grand Prix vorzeitig zu Ende. "Wenn es nicht dein Tag ist, ist es nicht dein Tag", twitterte er.

Nach dem virtuellen Safety Car musste Hamilton vor allem in den Rückspiegel schauen, der Abstand zum Aston Martin schrumpfte. "Alonso ist ziemlich schnell", funkte Hamilton. "Ich weiß nicht, ob die Reifen bis zum Ende durchhalten werden." Verstappen sah er da gar nicht mehr, der hatte sich bereits einen Vorsprung von mehr als sieben Sekunden herausgefahren und fing an, andere zu überrunden. Der amtierende Weltmeister konnte das tun, was er schon so oft getan hatte: Verwalten. Bis Magnussen seinen Reifen verlor. Aber auch das chaotisch-kuriose Ende dieses Grand-Prix konnte ihm seinen 37. Formel-1-Sieg nicht nehmen.