Acht Punkte Rückstand hat der FC Bayern in der Bundesliga nun auf Tabllenführer Leverkusen - dass die Münchner diese Saison wieder Meister werden, daran glauben sie selbst gerade kaum noch. Seit Monaten steckt die Mannschaft in einem Leistungstief, die erste titellose Saison seit zwölf Jahren droht.

"Es fühlt sich an wie ein Horrorfilm, der einfach nicht aufhört. Es läuft alles gegen uns", sagte Leon Goretzka nach dem 2:3 beim VfL Bochum, der dritten Niederlage in Serie. In diesem Horrorfilm hat neben manchem Führungsspieler auch Thomas Tuchel eine Hauptrolle inne. Ist er vielleicht der falsche Trainer? Wer wäre der richtige? Oder liegt es vielmehr an den Spielern? Und wie nur kann sich der Klub aus der verfahrenen Situation wieder befreien?

Über die Krise beim FC Bayern und die Zukunftsaussichten von Thomas Tuchel spricht Moderatorin Anna Dreher in dieser Folge des Sport-Podcasts der Süddeutschen Zeitung mit SZ-Fußballchef Christof Kneer und Bayern-Reporter Sebastian Fischer.

