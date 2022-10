Der BVB zeigt nach den Turbulenzen eine Reaktion beim 5:0 gegen Stuttgart. Bayern siegt souverän in Sinsheim und Leipzig gelingt beim 3:3 in Augsburg eine Aufholjagd. Alles Wichtige zum Spieltag.

Von Tim Brack und Ralf Tögel

Borussia Dortmund - VfB Stuttgart 5:0 (3:0), Tore: 1:0 Bellingham (2.), 2:0 Süle (13.), 3:0 Reyna (44.), 4:0 Bellingham (53.), 5:0 Moukoko (72.)

Bei Borussia Dortmund haben sie in der vergangenen Woche viel darüber geredet - ob vor Kameras oder intern - wie sie wieder erfolgreichen Fußball spielen können. Die Lernkurve der BVB-Spieler war genauso ein Thema wie die Effektivität. Gegen die zuletzt erstarkten Stuttgarter (10:1 Tore in zwei Spielen) stellte sich die Frage, ob der BVB erneut in Schönheit sterben oder sein Potenzial in einen Sieg umwandeln würde. Es konnte kein anderer sein als Jude Bellingham, der als Erster antwortete. Der 19-jährige Engländer spielt eigentlich immer so, als sei er seit zehn Jahren im Profigeschäft. Gegen Stuttgart machte er also das, was ein Routinier tun würde: Er schoss ein frühes Tor, aus elf Metern flach ins Eck.

Vorbereiter war Niklas Süle, der als Rechtsverteidiger auflief. Der kantige Abwehrmann hat schon häufig bewiesen, dass in ihm ein filigraner Techniker steckt. Beim 2:0 schoss er eine Freistoß-Flanke volley ins Tor. 13 Minuten waren da gespielt, der Ton gesetzt. Dass der BVB eine ungemeine Wucht entfalten kann, ist kein Geheimnis. Dass ihm eine gewisse Flatterhaftigkeit innewohnt, aber auch nicht. Gegen Stuttgart hielten die Spieler von Edin Terzic die Konzentration aber hoch: Giovanni Reyna schlenzte den Ball kurz vor der Pause zum 3:0 ins Tor.

Und auch nach dem Wiederanpfiff zeigten die Dortmunder, dass sie etwas richtigstellen wollten. Und wieder ging Bellingham voran: Aus 16 Metern schoss er sein zweites Tor zum 4:0. Auch der bis dahin eher unauffällige Youssoufa Moukoko durfte noch einen Treffer bejubeln. Und Stuttgart? Traf auch noch, durch den jungen Luca Pfeiffer. Doch der Video-Assistent griff korrekterweise ein. So blieb es beim 5:0. Stuttgarts Bilanz unter Interimstrainer Michale Wimmer steht nun bei 10:6 Toren. Und der BVB hat zumindest, was diese Partie betrifft, keinen Redebedarf.

TSG Hoffenheim - Bayern München 0:2 (0:2), Tore: 0:1 Musiala (17.), 0:2 Choupo-Moting (38.)

Detailansicht öffnen Seit Wochen in bestechender Form: Jamal Musiala trifft für den FC Bayern. (Foto: Heiko Becker/Reuters)

Julian Nagelsmann hatte ja mitgeteilt, dass dieses Gastspiel bei seinem "Herzensklub" kein normaler Arbeitstag für ihn sei. Was das Personal des Trainers des FC Bayern allerdings bei der TSG Hoffenheim bot, war allerdings wenig überraschend. Die Münchner befinden sich bekanntlich nach holprigem Start in die Bundesliga seit geraumer Zeit wieder "im Flow", wie Nagelsmann findet, entsprechend dominant trat der deutsche Meister auch in Sinsheim auf.

Im Vergleich zum 5:2 im Pokal am Mittwoch in Augsburg durfte Kingsley Coman für Sadio Mané stürmen, Thomas Müller, gegen den FCA als Joker ins Spiel gekommen, musste wegen Magen-Darm-Problemen aussetzen. Was nicht weiter ins Gewicht fiel, die Münchner kontrollierten das Geschehen auf dem Platz nach Belieben, gestatteten Hoffenheim erst in der 24. Minute den ersten Schuss auf ihr Tor, das erneut Sven Ulreich für den nach wie vor verletzten Manuel Neuer bewachte.

Und die Überlegenheit zeitigte das erwartete Resultat, nicht einmal 20 Minuten benötigten die Gäste zur Führung: Eine Ecke von Joshua Kimmich verlängerte Nationalteamkollege Leon Goretzka auf Nationalteamkollege Jamal Musiala, der Edeltechniker stoppte mit der Brust und schoss äußerst gelassen zum 1:0 ein. Das 2:0 erledigte der Spieler der Stunde: Kimmich fing einen Fehlpass von Hoffenheims Stanley Nsoki in der Vorwärtsbewegung ab, Serge Gnabry passte vom rechten Flügel scharf in den Strafraum und Erik Maxim Choupo-Moting hielt den Fuß hin und vollendete mit einem strammen halbhohen Schuss, als gäbe es nichts einfacheres.

Nach der Pause erhöhten die Gastgeber Intensität und Druck beim Pressing, wodurch sie besser ins Spiel kamen. In der Defensive wurden die Räume eng gemacht, allerdings taten die Münchner auch nicht mehr als nötig, um den klar verdienten Erfolg ins Ziel zu bringen. Neben einem Kopfball des Hoffenheimer Angreifers Georginio Rutter nach Angelino-Flanke, der knapp am Kreuzeck vorbeiflog, gelang der TSG wenig Erwähnenswertes. Die Bayern verzeichneten noch eine gute Möglichkeit durch Marcel Sabitzer, der nach Mané-Pass aus kurzer Distanz am guten Keeper Oliver Baumann scheiterte.

FC Augsburg - RB Leipzig 3:3 (1:0), Tore: 1:0 Berisha (34., Foulelfmeter), 2:0 Demirovic (51.), 3:0 Vargas (64.), 3:1 Silva (73.), 3:2 Nkunku (89.), 3:3 Novoa (90.)

Was für eine verpasste Gelegenheit auf drei Punkte für den FC Augsburg: Die Schwaben waren gegen die Gäste von RB Leipzig 70 Minuten lang die bessere Mannschaft, führten nach Treffern von Mergim Berish (per Foulelfmeter), Ermedin Demirovic und Ruben Vargas scheinbar sicher mit 3:0. In einer turbulenten Schlussphase allerdings gelang den Gästen aus Sachsen durch André Silva und einen Doppelschlag von Christopher Nkunku und Hugo Novoa noch der glückliche Ausgleich. Leipzig kann also immerhin mit dem guten Gefühl einer gedrehten Partie in die Champions-League-Aufgabe gegen Real Madrid am Dienstag gehen.

Augsburgs überragender Berisha hatte neben seinem Treffer auch die beiden übrigen FCA-Tore vorbereitet und maßgeblichen Anteil daran, das die Schwaben lange wie der sichere Sieger aussahen. Kurz nach dem 3:0 der bis dahin klar überlegenen Augsburger trat ihr brasilianischer Linksverteidiger Iago dem Leipziger Mittelfeldspieler Xaver Schlager auf den Fuß. Weil sich der Österreicher theatralisch auf dem Boden wälzte, stürmte Iago auf ihn zu und rempelte ihn auch noch zu Boden, was der Österreicher dankbar annahm. Diese dümmliche Aktion brachte Iago Gelb-Rot, die Augsburger ab der 65. Minute in Unterzahl und in der Folge völlig aus dem Tritt - und den Gästen den letztlich glücklichen Punktgewinn.

SC Freiburg - Werder Bremen 2:0 (0:0), Tore: 1:0 Kübler (56.), 2:0 Grifo (80.,Foulelfmeter)

Der SC Freiburg feierte seinen sechsten Saisonsieg und bleibt Tabellenführer Union Berlin weiter auf den Fersen. Drei Tage nach dem kräfteraubenden Erfolg im DFB-Pokal gegen den FC St. Pauli (2:1 n.V.) setzte sich das Team von Trainer Christian Streich gegen ein dezimiertes Werder Bremen mit 2:0 (0:0) durch. Mit nun 21 Punkten aus elf Spielen liegt Freiburg zunächst nur zwei Zähler hinter Union, das allerdings am Sonntag nachlegen kann. Lukas Kübler (56.) und Vincenzo Grifo (80., Foulelfmeter) erzielten vor 34700 Zuschauern im ausverkauften Freiburger Stadion die Treffer. Bremens Kapitän Marco Friedl sah früh die rote Karte wegen einer Notbremse (14.). Für Werder, das bei 15 Punkten bleibt, war es die erste Auswärtsniederlage in dieser Saison.

Leverkusen - VfL Wolfsburg 2:2 (1:1), Tore: 1:0 Diaby (17.), 1:1 Andrich (28.,Eigentor), 1:2 Arnold (54.,Foulelfmeter), 2:2 Frimpong (76.)

Die Mannschaft von Leverkusen-Trainer Xabi Alonso kam gegen den überaus biederen VfL Wolfsburg in einem Spiel mit irren Wendungen trotz deutlicher Überlegenheit nicht über ein 2:2 (1:1) hinaus. Moussa Diaby, der zunächst einen Handelfmeter kläglich vergeben hatte (10.), brachte Bayer in der 17. Minute in Führung. Wolfsburg kam in der 28. Minute durch das Eigentor von Robert Andrich zum schmeichelhaften Ausgleich und ging durch Kapitän Maximilian Arnold (54., Foulelfmeter) gar in Führung. Jeremie Frimpong (76.) rettete Bayer wenigstens einen Punkt.