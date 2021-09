Von Roman Deininger, Andreas Glas, Boris Herrmann und Robert Roßmann, Berlin/München

An der Fassade des Konrad-Adenauer-Hauses hängt auch am Tag danach noch ein großes Banner mit vier überdimensionalen Köpfen. Von links nach rechts sind da zu sehen: Konrad Adenauer, Helmut Kohl, Angela Merkel und: Armin Laschet. Es ist eine höchst seltsame Reihe. Drei dieser Personen haben insgesamt 46 Jahre lang aus dem Kanzleramt das Land regiert. Der Mann ganz rechts dagegen träumt noch davon, dort überhaupt jemals einziehen zu dürfen. Und spätestens seit der Bundeswahlleiter am frühen Montagmorgen das Ergebnis der Bundestagswahl bekannt gab, weiß man auch, dass es hier um ziemliche kühne Traumgefilde geht. Aber Laschet wäre nicht Laschet, wenn er jetzt höchst vorsorglich sein Bild aus der Ahnengalerie an der Fassade reißen ließe. Er ist offenbar wild entschlossen, um seinen Platz in der Geschichte zu kämpfen.